Esperará Santos Cedillo tiempos electorales para lanzar candidatura; busca atender pendientes en Huamantla

“Puedo tener muchas aspiraciones, pero la realidad es que tengo que esperar el tiempo” electoral para postularse a una candidatura de elección popular en los comicios de 2024, mencionó Salvador Santos Cedillo, alcalde de Huamantla, aunque apuntó que de momento trabaja para terminar los proyectos pendientes en el municipio.

Además, señaló que no está seguro aún sobre si buscará la reelección como alcalde o una diputación local, federal o, incluso, la senaduría. “Pero puede ser que sí tengamos alguna aspiración para el siguiente año”, pues afirmó que la política “siempre ha sido mi vocación” y el impulso de causas sociales.

Sin embargo, reiteró que esperará los tiempos legales y electorales y, de así decidirlo, solicitará la licencia correspondiente a su cargo en la presidencia municipal; ante lo que remarcó que su intención es concluir el trabajo de múltiples proyectos para el bienestar de Huamantla.

Entre los que destacó la atención a estrategias de seguridad para fortalecer la confianza entre elementos de la policía y habitantes, así como la verificación de los planes en esta materia “que creo que es el eje principal”. Así como la atención a proyectos de infraestructura y mobiliario educativo, que también calificó como un tema prioritario.

En entrevista, también apuntó que como asuntos pendientes están el mantenimiento a un pozo de agua potable que abastezca la zona hacia la franja de La Malinche, atención a la infraestructura del bulevar Yancuitlalpan para la construcción de una ciclopista y la consolidación del proyecto de una central de abasto y camionera, para el que solo haría falta la resolución de cuestiones legales.

“En dos años o tres (para atender los pendientes de un municipio) no se acaba”, expresó Santos Cedillo, pero no descartó conseguir avanzar en estos asuntos para el próximo año, antes de que tenga que solicitar una eventual licencia al cargo.

Respecto de los 87 trabajadores agremiados al Sindicato 7 de Mayo que fueron despedidos del ayuntamiento, compartió que continúa el asunto legal, aunque afirmó que se liquidará “a quien se tenga que liquidar”. Sobre lo que aclaró que los 45 hombres y 42 mujeres poseían prestaciones “exageradas” pues “vivieron del erario público” por más de 20 años.

A su vez, adelantó que el ayuntamiento iniciará procedimientos contra los líderes sindicales, pues expuso que se desconoce el uso que se le dio a algunos recursos. No obstante, aclaró que esta medida no estaba dirigida hacia algún sindicato, sino contra prestaciones que no eran legales. Por lo que afirmó que este tema quedará solucionado.

Sobre su postura en cuanto al reconocimiento del ingreso por alumbrado público en las leyes de Ingresos municipales, apuntó que apoya esta postura. “Entendemos que el recurso de muchos lugares no saben el destino final, pero aquí se ve palpable”, pues eventos, infraestructura y trabajos para la ciudadanía son evidencia de ello, aseguró.

Remarcó que se harán ciertas modificaciones a los cobros, pero todo se mantendrá en el marco legal, ya que compartió que no se ha informado a la Comuna sobre la resolución para atender a este tema. Por lo que continúan bajo la Ley de Ingresos municipal de 2023.

“De hecho ya hasta vamos a ingresar la del próximo año. Ya la aprobamos en cabildo, con algunas modificaciones porque siempre vemos el ahorro hacia la ciudadanía”; no obstante, remarcó que el ayuntamiento también está sometido a los gastos y modificaciones que sufre la economía mexicana.

“Muchas personas no saben que los pozos de agua potable requieren luz”; de esta manera, aunque reconoció que el acceso al agua potable es un derecho, sostuvo que el mantenimiento para brindar este servicio involucra un costo sobre el que quieren concientizar.