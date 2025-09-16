Esperan 600 mil visitantes en la Feria de Tlaxcala: Secture

La Feria de Tlaxcala se perfila como uno de los eventos turísticos más importantes del año en la entidad, afirmó el titular de la Secretaría de Turismo del Estado (Secture), Fabricio Mena Rodríguez, quien además anunció que se espera la llegada de más de 600 mil visitantes durante su edición número 62, que se celebrará del 23 de octubre al 17 de noviembre.

“La gran feria de nuestro estado de Tlaxcala, la feria de ferias, se va a celebrar del 23 de octubre al 17 de noviembre. Ya se está preparando el Patronato del comité de feria”, afirmó el funcionario.

Mena Rodríguez explicó que la Secretaría de Turismo trabaja de manera coordinada con el Patronato para garantizar la recepción de turistas y visitantes, además de impulsar la promoción en distintos espacios. “Estamos siempre atentos a ellos, coordinándonos para recibir a todos nuestros turistas y nuestros visitantes”, comentó.

El titular de Secture señaló que el trabajo de difusión incluye la colaboración con operadores turísticos, prestadores de servicios, así como el uso de plataformas digitales y foros nacionales e internacionales.

“Se calcula más de 600 mil visitantes que tendremos y en coordinación con ellos todo lo que la parte de promoción que le corresponde a la Secretaría de Turismo. También con los prestadores de servicios turísticos que estén preparados para esta gran fiesta que anualmente se lleva a cabo”, subrayó.

Mena destacó que la feria cumple este año 62 años de existencia y se consolida como una de las cinco más importantes de México. “Es una de las cinco mejores ferias del país, sobre todo tiene un gran producto, un gran atractivo, que Tlaxcala es seguro”, puntualizó.

Además, señaló que todos los municipios de Tlaxcala están considerados para formar parte de la Feria. “El patronato de feria siempre ha estado muy cercano a nuestras tradiciones, a nuestras fiestas. Hay un pabellón de artesanos y la participación también de la parte de la industria, en este caso, también hay empresas familiares que participan en la gran exposición de nuestra feria”, agregó.

El funcionario recordó que ya se preparan también los festejos por los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala, una conmemoración que ha generado altas expectativas en materia turística.

“También estamos ya muy entusiasmados en esa gran celebración que son los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala”, expresó.

De acuerdo con datos de la dependencia, de enero a agosto de este año se registraron 244 mil turistas en el estado, lo que representa un incremento importante respecto a años anteriores.

“Esperamos la presencia con esta festividad de la conmemoración de los 500 años, que también mantengamos esa misma ocupación (al alza), esa misma presencia aunada a la promoción que se está haciendo con los municipios”, señaló el secretario.

Mena Rodríguez detalló que también 60 municipios tlaxcaltecas participan en el impulso turístico, no solo los pueblos mágicos. El objetivo es que todos ofrezcan productos y rutas que permitan diversificar la experiencia de los visitantes.