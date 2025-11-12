Especialistas analizan el impacto social y cultural de la Torre de Rectoría: UATx

Por invitación del Observatorio de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), especialistas en diversas disciplinas dialogaron en el foro “El impacto social y cultural de la Torre Universitaria de Rectoría” que permitió a los asistentes tener una dimensión del alcance de esta obra icónica para el estado de Tlaxcala, su configuración en el imaginario colectivo, el sentido de pertenencia y la proyección de valores institucionales que abarcan la educación, la ciencia, la cultura y el desarrollo social.

En el Auditorio Semifijo de Educación Inicial de la Torre de Rectoría, Serafín Ortiz Ortiz, rector de esta casa de estudios, agradeció al Observatorio de la Universidad, a cargo de René Elizalde Salazar, la realización de este foro para analizar el impacto de la edificación, cuya estructura se entregó el pasado 3 de octubre y se procederá a su vestibulación, comenzando en este mes de noviembre.

Dijo que hay curiosidad entre la sociedad por saber cuáles son las características y los aspectos distintivos de este edificio y cuál es su impacto histórico y social en Tlaxcala.

El rector agradeció la participación de los panelistas y dio una cordial bienvenida al prestigiado escultor Jesús Mayagoitia Durán, quien ha hecho esculturas emblemáticas de la Autónoma de Tlaxcala como la Puerta de Acceso al Conocimiento y el Faro de la Sabiduría Científica y Tecnológica, entre otras.

A su vez, David Cabrera Canales, en su calidad de secretario del Observatorio, explicó los objetivos del foro que se inscribe en el marco del 49 aniversario de la UATx, propiciando la reflexión desde varias disciplinas sobre cómo las edificaciones emblemáticas, como la Torre de Rectoría, configuran el imaginario colectivo y fortalecen el sentido de pertenencia.

El foro ofreció puntos de vista sustentados en la historia, antropología, la arquitectura, las artes plásticas y el desarrollo regional. Participaron Francisco Corona Flores, historiador y antropólogo; Jesús Mayagoitia, María Isabel Castillo Ramos, investigadora en Desarrollo Regional; y Eleazar Meléndez Nava, arquitecto urbanista, con la moderación de Alejandrina Santillán Martínez.

Hablaron del valor estético del edificio que está totalmente terminado, su contribución al paisaje urbano, es una obra arquitectónica consolidada y ejemplo de arquitectura funcional que contribuirá al desarrollo educativo, económico y social de Tlaxcala.