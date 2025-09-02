Escuelas protegidas, un logro de la unión entre autoridades y ciudadanía: Alfonso Sánchez

Gracias al trabajo coordinado del ayuntamiento de Tlaxcala, que encabeza Alfonso Sánchez García, junto con la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad, así como con el apoyo de padres de familia, docentes y vecinos vigilantes, se logró que durante el reciente periodo vacacional ninguna escuela de la capital registrara atracos.
En la reunión quincenal con los mandos, el presidente municipal destacó que este saldo positivo es fruto de la coordinación institucional y ciudadana, lo que por primera vez permitió blindar de manera efectiva los planteles educativos en favor de estudiantes y maestros.
El alcalde subrayó que la tranquilidad alcanzada es fruto de un esfuerzo compartido, donde la policía municipal reforzó la vigilancia con la incorporación de nueve patrullas más y el respaldo tecnológico del sistema de monitoreo C2. A la par, la ciudadanía organizada, a través de los chats vecinales, se mantuvo activa y colaborativa para prevenir cualquier eventualidad.
Finalmente, Sánchez García resaltó que las reuniones periódicas con el cuerpo de seguridad, que dirige Monserrat Xicohténcatl Flores, permiten evaluar, corregir y redoblar esfuerzos, consolidando un modelo de seguridad más cercano y eficaz, que fortalece la confianza de las familias tlaxcaltecas.