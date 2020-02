Cuestiona escritora falta de programas para preservar el náhuatl en Tlaxcala

Con 15 años de experiencia en la enseñanza del náhuatl, Ethel Xochitiotzin Pérez advierte el riesgo de la pérdida de más hablantes de este idioma en la entidad en un plazo de entre cinco y 10 años si es que las autoridades no impulsan estrategias para su fomento y preservación.

A propósito del Día Mundial de la Lengua Materna que se celebró el fin de semana pasado, la también escritora originaria del municipio de Contla de Juan Cuamatzi cuestionó que ninguna autoridad se ha interesado por la preservación del náhuatl, lo que ha provocado que cada día existan menos hablantes de ese idioma originario de México.

“Lamentablemente, aunque muchas autoridades se enojen conmigo, pero sí falta apoyo para la preservación de las lenguas maternas”, apuntó Xochitiotzin Pérez, quien presentará su poemario en náhuatl “Tlaoxticah Tlahtolli” en la Universidad de Varsovia, en Polonia en el mes de mayo próximo.

Refirió que en los tres lustros que se ha dedicado a la enseñanza del náhuatl ha notado que sí existe interés por parte de la gente para aprender este idioma, sin embargo, el gobierno del estado ni las autoridades municipales cuentan con programas específicos para su difusión y preservación.

“Tengo 15 años enseñando el idioma y he visto la respuesta de la gente que quiere, pero a veces no tienen la forma de acceder, en muchas ocasiones los instructores no tenemos material para apoyarnos y enseñarles de manera genuina, hay literatura pero es de otras variantes del náhuatl, no podemos decir que Tlaxcala y Puebla tengan la misma variante y necesitamos trabajar en nuestra variante lo cual no se ha hecho, y prueba de ello s que los textos de la SEP son de la variante de Puebla y Tlaxcala no tiene la propia”, explicó.