Es urgente una política integral para reconstruir al campo tlaxcalteca, demanda el Congreso Agrario Permanente al gobierno

Guadalupe de La Luz Degante

Para reconstruir al campo tlaxcalteca desde abajo, el Congreso Agrario Permanente (CAP) urgió al gobierno a implementar una política integral que reconozca al sector primario como estratégico; asimismo,  demandó la creación de un Fondo Económico Estatal y Nacional de Estabilización.

En rueda de prensa, Marcial Gress Roldán, coordinador estatal de una de las dos alas en las que se divide el CAP actualmente, mencionó que el campesinado tlaxcalteca “ha mantenido viva la tierra con su esfuerzo, con trabajo y con fe, pero ya no basta con resistir. ahora exigimos justicia”.

Destacó que para garantizar ingresos “justos y sostenibles” a productores de maíz, así como para reducir su dependencia de la volatilidad del mercado, es necesaria una política integral que combine oganización, innovación tecnológica, valor agregado y estabilidad institucional.

Remarcó que el CAP ha entregado al Poder Ejecutivo, al Congreso local y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural federal (Agricultura), una propuesta sobre un Sistema Integral de Agricultura Sustentable que articule financiamiento, asistencia técnica, comercialización, innovación tecnológica y organización social.

Ello, con la finalidad de  “reconstruir el campo tlaxcalteca desde abajo y con la gente”, pues de esta forma se propician las condiciones para fortalecer la organización de productores a través de cooperativas y redes de acopio que les permitan negociar en bloque, subrayó.

Además -añadió-, reducir intermediarios, disminuir costos, almacenar producción y acceder a mercados más justos, y fomentar la innovación tecnológica local que diversifique ingresos y detone economías regionales.

Enfatizó que otra petición, es  la creación de un Fondo Económico Estatal y Nacional de Estabilización para el Campo, a efecto de “contar con un colchón que se active cuando los precios bajen”; con créditos de avio, con acceso a “créditos sobre la producción, no sobre garantías imposibles”; con garantias líquidas que protejan al productor frente al mercado y la banca, y con  coberturas de seguro.

Gress Roldán acentuó que se requiere de una política pública permanente “que reconozca a los productos del campo como un sector estratégico nacional, garantizando precios mínimos y su integración a programas sociales de abasto y alimentación, asegurando así un mercado interno estable y justo”.

Recalcó que esta propuesta no es una petición menor sino “una demanda legítima y urgente ante el grave deterioro del ingreso rural”, la pérdida de rentabilidad del maíz, del frijol y de los cultivos básicos que sostienen la alimentación del pueblo mexicano.

El campo -destacó- debe ser prioridad nacional y estatal, no de discurso ni de coyuntura, por lo que desde  el Congreso Agrario Permanente de Tlaxcala se deja en claro que “sin precios justos, no hay justicia social;

sin crédito real, no hay producción y sin campo no hay Tlaxcala ni hay nación”.

Convocó al gobierno estatal, al Congreso local y a los municipios a sumarse a esta causa, “con hechos y con presupuesto, no solo con palabras”, porque Tlaxcala tiene tierra fértil pero necesita políticas justas.

Señaló que de esta manera se “levanta la voz en nombre de miles de productoras y productores que durante varias décadas de gobiemos neoliberales han resistido el abandono institucional y el desmantelamiento del campo mexicano”.

