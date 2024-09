Es una simulación el Consejo Consultivo Estatal de Bienestar Animal: OCPA

El Observatorio Ciudadano de Bienestar Animal (OCPA) denunció, en un comunicado, que el Consejo Consultivo Estatal de Bienestar Animal, conformado en noviembre de 2023, opera en la simulación. A más de 10 meses de su creación, el organismo aún no ha elaborado el reglamento para su funcionamiento, incumpliendo lo estipulado en la Ley de Bienestar Animal del Estado de Tlaxcala.

Jorge Ignacio Martínez Castro, representante del OCPA, subrayó en entrevista que la ley, publicada el 30 de diciembre de 2022, establece que el reglamento debía crearse dentro de los 60 días siguientes a su entrada en vigor. Sin embargo, este incumplimiento persiste.

“Lamentablemente no hay implicaciones legales; la ley no sanciona ni a los ayuntamientos ni al gobierno del estado por no cumplir con los plazos. Por ejemplo, la ley dice que 30 días después de que entró en vigor, el Consejo Consultivo debía estar conformado, lo cual no sucedió. A finales de enero de 2023 debió haberse constituido, pero no fue así”, explicó.