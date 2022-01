Es un retroceso el cambio de estatus a instancia de la mujer en el municipio de Tlaxcala: especialistas

Especialistas y activistas feministas exigieron al alcalde de Tlaxcala, Jorge Corichi Fragoso, retractarse del cambio de estatus del Instituto Municipal de la Mujer (IMM) a Coordinación adscrita al DIF Municipal, pues advirtieron que esta decisión representa un retroceso grave en los mecanismos para erradicar la violencia hacia la población femenina y para emprender acciones de promoción de sus derechos humanos.

En rueda de prensa virtual, Silvia Nava Nava, consejera social por Tlaxcala en el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), resaltó la importancia de este posicionamiento en torno a esta modificación jurídica aprobada por el cabildo de esta demarcación, considerada “un hecho poco congruente entre los compromisos” del Estado mexicano y la firma de los convenios internacionales, así como con la legislación federal y estatal, con los programas públicos y con la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado.

Expuso que de manera personal ha planteado a las autoridades municipales que esta medida tomada es inviable y que debe ser corregida, pues no se debe poner como justificación el gasto a ejercer en seguridad y atención a las mujeres.

Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, quien fue la primera fiscal para el feminicidio en México, puntualizó que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), tanto nacional como estatal y municipal, tiene una naturaleza jurídica y política distinta a una institución dedicada a la promoción de políticas públicas para la igualdad entre ambos sexos, como son los llamados “Mecanismos para el adelanto de las mujeres”.

El DIF es un organismo fundamentalmente asistencial, por lo que sus funciones son totalmente distintas e incompatibles a las de un Instituto para las Mujeres; además, este sistema no es compatible con los tratados internacionales firmados por el país, expuso.

En este sentido, Mireya Castro López, académica y expresidenta del Consejo Social del Inmujeres, alertó que esta modificación realizada por el ayuntamiento capitalino puede repercutir en el resto de la entidad y del país.

Precisó que esta medida viola de absoluta los diferentes tratados internacionales firmados por México, como la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y la Plataforma de Acción de Beijing.

Por ello, subrayó que desde 1995 el Estado mexicano, las entidades federativas y sus municipios “están quedando a deber” a la población femenina, de ahí que el cambio de estatus del IMM es un retroceso a los “Mecanismos para el adelanto de las Mujeres”, instaurado hace 27 años.

Alertó que, en consecuencia, se presentarán desigualdades entre mujeres y hombres, debido a la violación de derechos, por lo que remarcó que es necesario que todos los funcionarios públicos conozcan estos convenios y el marco jurídico nacional y del estado. “No podemos consentir ni tolerar” regresiones que minen el empoderamiento de las mujeres.

Por su parte, Eréndira Jiménez Montiel, exdiputada local y activista, señaló que hay un desconocimiento y desinterés por parte de la autoridad municipal de Tlaxcala en materia de derechos de las mujeres y combate a la violencia de género, por lo que exigió al alcalde regresar el estatus de Instituto.

Preguntó: “¿Dónde está la directora del Instituto Estatal de la Mujer (IEM) ante esta problemática… las regidoras, la secretaria del ayuntamiento y la directora del DIF, con qué análisis votaron…?. Esto nos da la certeza de la violencia institucional y estructural”. Acentuó que si el municipio no reconsidera su decisión, “estamos frente al refrendo de un pacto patriarcal, oficializado, que está diciendo no a la perspectiva de género, no a la igualdad y no a las mujeres, minimizando la problemática”.

A su vez, Marina Cortés Torres, de la Red Plural de Mujeres Puebla-Tlaxcala, expresó que es lamentable la determinación del alcalde capitalino y lo llamó a retractarse, pues incurre en responsabilidad y en omisión; de lo contrario, pidió que el Congreso local realice un exhorto al ayuntamiento y sugirió que se puede presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) o recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN), incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Alicia Elena Pérez Duarte subrayó que en el gobierno federal y entidades federativas hay el intento de dar a los Mecanismos de Adelanto de las Mujeres una jerarquía inferior en organigrama gubernamental, para que los institutos queden subordinados a otras instancias, pues hay un “embate nacional” que obliga a levantar la voz para frenar esta pretensión.

Al respecto, Mireya Castro añadió que hay una iniciativa legislativa para que el Inmujeres y otras instituciones sean reordenadas a la Secretaría de Gobernación (SG).

Por su parte, la especialista Evangelina Flores Ceceña cuestionó que se haya negado decretar la Alerta de Violencia de Género a nivel nacional, “con el argumento de que hemos exagerado que los 19 feminicidios, casi 20 diarios, son homicidios”.

A pesar –indicó- de que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el criterio de la SCJN establecen que mientras en el proceso de investigación no se defina la categoría de un asesinato cometido en contra de una mujer, se le da tratamiento de feminicidio. “Lo intentaremos de nuevo”.