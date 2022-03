Es un reto hacer efectivos los principios de no mentir, no robar y no traicionar: SPF

Hacer efectivos los principios de la Cuarta Transformación, de “no mentir, no robar y no traicionar”, y combatir la corrupción, es un reto que no solo corresponde a la persona que encabeza la administración estatal sino a todos, asevera Eréndira Cova Brindis, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

En entrevista con La Jornada de Oriente, la funcionaria precisa que este año la dependencia realizará un total de 40 auditorías, además de otras que efectuará conjuntamente con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y su par de nivel federal.

Asimismo, señala que la SPF ha generado algunas resoluciones de quejas y denuncias contra servidores públicos de administraciones pasadas y que ha establecido sanciones para algunos de ellos, señalados de incurrir en conductas irregulares, sobre todo en falsificación de documentos, como cédula profesional y título; en incompatibilidad de horario, falta de comprobación de recursos públicos y acoso sexual.

De 398 expedientes radicados, la Secretaría de la Función Pública ha citado a 92 presuntos responsables por parte de la autoridad substanciadora y ha emitido 74 resoluciones, en las cuales hay 105 personas involucradas, resalta.

De ese número, 45 han derivado en sanciones con inhabilitación y, de estas, 19 han causado estado (o quedado firmes), por un periodo de uno a cuatro años, durante el cual esas personas estarán impedidas de ejercer un cargo público.

Cova Brindis responde que en esos casos no se encuentran servidores públicos que hayan fungido como titulares de dependencias, “no que yo recuerde”; si bien la falta “no es tan grave, las conductas merecen una sanción y la más alta es esta”, la invalidez para ocupar un puesto.

También –destaca–, la SPF ha emitido 29 resoluciones en las que se concluyó la no imposición de sanciones; en contraste, han sido promovidos ocho recursos de revocación en contra de las resoluciones, pues hay quienes han tomado la decisión de buscar el amparo ante el juzgado de distrito o el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

“En términos de quejas y denuncias hemos tratado de focalizar las dependencias y son más en lo que es el sector educativo, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Secretaría de Salud (Sesa)”, añade la ex diputada local.

Remarca que si esta Secretaría recibe una llamada en la que el ciudadano reporta que en ese momento no es atendido de manera oportuna y adecuada, se establece contacto directo con el o la titular de la institución para que resuelva el asunto.

“Lo ideal es que el ciudadano no llegue a esas situaciones y que el servidor público entienda que es necesario dar una buena atención al usuario. Cuando hay circunstancias de este tipo, no se turnan al área jurídica porque se retrasaría más la prestación del servicio solicitado, lo cual sería innecesario cuando hay posibilidad de solución inmediata”.

–¿Se han recibido quejas contra servidores públicos de la actual administración estatal?

–Seguramente tendremos algunos procedimientos ya iniciados, pero la mayoría corresponde a anteriores porque son expedientes que se arrastraban de hace algunos años, entre los que se encontraban varios que estaban a punto de prescribir.

“Hemos tratado de evitar que expiren para que no se piense que se están dejando en el pasado y en el olvido; en algunos casos se han efectuado acuerdos para enviarlos al archivo porque ya habían prescrito desde antes del inicio de este gobierno, pero nosotros ya los estamos llevando al día”.

Cuando se detectan faltas graves –agrega– son turnadas al Tribunal de Justicia Administrativa; en caso contrario, el proceso se concluye en la SFP y si la sanción es la inhabilitación, la temporalidad puede ser desde seis meses o más.

“A ponerse en los zapatos del otro”

Para la funcionaria, quienes desempeñan una labor dentro de la administración pública deben asumir una actitud de servicio. “Que pensemos que estar aquí es una oportunidad que se nos brinda de confianza, porque el ciudadano espera que sus servidores públicos y autoridades tengan esa buena actitud, ánimo de servir y colaboración”.

Insta “a ponerse en los zapatos del otro; si vemos que el usuario viene en transporte público, de una comunidad lejana, lo menos que podemos hacer es tratar de resolverle en ese mismo día sus inquietudes o gestiones, no hacerle dar vueltas, darle una buena cara, un buen rostro para que sienta realmente esa atención y calidez”.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros “nos insiste siempre, si yo que estoy tan ocupada, tan atareada, le llamo al ciudadano que pide una atención de mi parte, si lo recibo, por qué los demás no podemos hacerlo”.

La recomendación “va para desde el secretario o director hasta para el que está en la puerta, haciendo una atención de primera mano y buena. No ver a la administración como un tema de negocio, porque lamentablemente a veces hay quien piensa que es la oportunidad para boicotear, chantajear, vender los servicios”.

Eréndira Cova enfatiza que todo servidor público, “sea del nivel que sea, debe quitarse esto de la cabeza, que se tiene que abusar del ciudadano y del compañero o compañera de al lado o retardar los trámites solicitados, eso no lo tienen que hacer”.

–¿Qué tan complejo es hacer efectivos los principios de la Cuarta Transformación, de no mentir, no robar y no traicionar , y del combate a la corrupción?

–Sí, tristemente es algo que ha permeado en todos los sectores y que es un reto que no solo corresponde a la persona que encabeza la administración ni a cada dependencia.

“Es un tema que tenemos que asumirlo todos los que estamos dentro de la administración pública y de los que estamos fuera de ella, porque a veces el usuario quiere agilizar un trámite, pero le falta un documento o algo y se presta igual al soborno”.

La corrupción es un asunto de dos y –subraya- aquí la invitación es que todos debemos contribuir, si el ciudadano no trae sus papeles en regla tiene que ayudar, pero también que la administración no haga trámites tan engorrosos o dilatados en espera de la oferta de algo para dar una buena atención, eso no es correcto ni se va a permitir.

“En aquellos casos en los que se reciban denuncias se harán las investigaciones correspondientes y habremos de sancionar a quien se tenga que sancionar por conductas indebida”, recalca la secretaria.

–¿Estos códigos de ética de la Cuarta Transformación se armonizan en la realización de auditorías conjuntas entre la Federación y el estado?

–Yo creo que sí, lo que se busca es un servicio eficiente y transparente de los recursos públicos federales enviados a la entidad.

Para este año 2022, se efectuarán 19 auditorías en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación a entes ejecutores como la Secretaría de Finanzas, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte), el Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (Cobat), la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) y Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx).

Asimismo, la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET), el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos (ITEA), la Coordinación General de Planeación e Inversión, la Secretaría de Infraestructura (SI) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Serán revisados diversos programas o fondos, como la distribución de Participaciones Federales, Aportaciones Múltiples, las de Educación Tecnológica de los Adultos, el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado y otros. “Me parece que en el trabajo de la ASF somos un canal de comunicación, todo se transparenta”.

Y con la Secretaría de la Función Pública federal se llevarán a cabo, de manera coordinada, siete auditorías en el trascurso de 2022, algunas ya iniciaron. Las dependencias supervisadas son la Secretaria Finanzas, sobre los recursos para acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas y para atención a la salud y medicamentos gratuitos a población sin seguridad social, al igual que al OPD Salud Tlaxcala.

En el caso de la Secretaría de Gobierno (Segob) también será auditado el techo financiero para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. “Es un programa bastante amplio, todo el año tenemos esta actividad”, abunda.

Mientras que esta Secretaría ha proyectado la realización de 40 acciones de auditoría: 12 auditorías, 20 visitas de inspección y ocho auditorías externas. “He sido clara con los compañeros que deben trabajar con pulcritud y objetividad, que no se presten a chantajes, porque pudiera darse el caso, y esperemos que eso no suceda, que alguien al detectar algo quiera ocultar cosas a cambio de otras prebendas; estamos pendientes de todo esto, siempre reiteramos, evitemos actos de corrupción. Portémonos bien todos”.