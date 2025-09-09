Martes, septiembre 9, 2025
“Es un presidente que cumple”, fue la voz de la ciudadanía que marcó el informe de gobierno de Alfonso Sánchez

La Redacción

El Primer Informe de Gobierno del presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García se convirtió en una auténtica fiesta ciudadana. Con un auditorio lleno y diverso, el alcalde confirmó que la esencia de su administración es estar cercano a las personas, escuchar sus voces y compartir con ellos.

El día del evento, familias completas de la capital, algunas con bebés en brazos, representantes de organizaciones sociales, comerciantes, jóvenes y adultos mayores fueron ocupando sus lugares. El ambiente era de expectativa, pero también de celebración.

Durante el mensaje, al destacar sus avances en seguridad, bienestar, servicios públicos e infraestructura, el alcalde fue interrumpido varias veces con aplausos bien nutridos.

Ya al concluir su informe, el edil de la capital se dio tiempo para saludar de mano, tomarse fotos y hasta improvisar selfies con los asistentes, gesto que arrancó sonrisas y reforzó la idea de un gobierno de mucha cercanía.

Las expresiones de apoyo se multiplicaron a lo largo de la jornada. Una de las más significativas fue la de Domingo Morales Corona, originario de San Pablo del Monte y representante del sector de la discapacidad y la diversidad sexual, quien aún con dificultades –pues usa silla de ruedas–, logró subir al escenario para felicitar personalmente al edil capitalino. Su aplauso emocionado se sumó al de cientos de voces que lo acompañaron cada momento.

De Calpulalpan arribó un nutrido grupo de asistentes, que con porras hizo retumbar el recinto. “Es un presidente que cumple”, gritaron.

No fueron los únicos: también se dejó sentir la presencia de Antorcha Campesina, cuyos integrantes hicieron eco con palmas y ovaciones, así como militantes de Morena, encabezados por Marcela González Castillo, quienes aplaudieron con fuerza el mensaje del presidente.

Al final, más allá de los discursos, lo que quedó en el aire fue la sensación de unidad.

Entre abrazos, fotos y muestras de afecto, Alfonso Sánchez García cerró la jornada con la certeza de que camina acompañado de su gente para transformar la capital.

