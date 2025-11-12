Es tremenda la contaminación generada por la población en el río: CEAS; la limpieza es inalcanzable si no deja de ser usado como basurero, advierte

La contaminación del río Atoyac-Zahuapan causada por la población “es tremenda”, pues “apenas vamos limpiando por un lado, luego regresamos y ya hay otra vez llantas, escombro y basura”, señaló Javier Israel Tobón Solano, titular de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (CEAS), quien hizo un llamado a municipios y a vecinos a vigilar que esta cuenca no sea utilizada como basurero.

Subrayó que “todos debemos ser vigilantes y cuidar nuestro río, si no es una tarea inalcanzable porque se va limpiando por un lado y ensuciando por otro”, por lo que recalcó que muchas personas ocupan este cuerpo de agua y a sus laderas como depósito de desechos de todo tipo.

En torno a las jornadas de limpieza que se efectúan como parte del plan de saneamiento del Atoyac-Zahuapan, enfatizó que estas acciones se llevan a cabo cada semana o dos o tres al mes, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y otras dependencias, tanto federales como estatales, así como con los municipios.

En el Diálogo Circular con medios de comunicación, en las oficinas de la Coordinación de Comunicación del gobierno estatal, mencionó que a la fecha se han recolectado dos mil 510 llantas, “la verdad, es tremenda la contaminación de la gente, apenas vamos limpiando por un lado, luego regresamos y ya hay otra vez llantas, escombro basura”.

Citó que se han removido 147 metros cúbicos de cascajo y desazolvado siete mil 377 metros cúbicos; se han recogido cuatro mil 792 toneladas de desechos sólidos e intervenido 351 kilómetros y reforestado una hectárea. En estos trabajos han participado aproximademente nueve mil 884 personas.

Respecto de los residuos sólidos que se han retirado, subrayó que la cantidad recopilada “es muchísima” y dijo que regularmente los municipios disponen de camiones recolectores de basura para trasladarlos a los rellenos sanitarios del estado.

Tobón Solano recordó que este tipo de jornadas iniciaron previo a la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en marzo pasado al estado para poner en marcha el plan de saneamiento del río en los 48 municipios del estado que conforman la cuenca.

Remarcó que actualmente estas labores se llevan a cabo semanalmente en demarcaciones municipales específicas, a partir de aguas arriba hacia aguas abajo. En el transcurso de estos días se efectuarán en Santa Cruz Tlaxcala.

“Es una gran labor, se está avanzando, pero el tema no es que se quede en una jornada de limpieza, estamos pidiendo a los municipios que las lleven a cabo de manera continua una o dos veces al mes”, indicó el funcionario estatal.

Recalcó que la petición de la CEAS a las autoridades municipales y a habitantes, es que ayuden en la vigilancia a este río, para que la ciudadanía ya no deseche llantas ni escombro, a fin de evitar “que siga siendo un basurero”.