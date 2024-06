Es tiempo de mujeres en la jornada electoral en Tlaxcala

No hay plazo que no se cumpla, la elección más grande en la historia de los procesos electorales en México se desarrolló con tranquilidad en el estado de Tlaxcala, al menos en el distrito electoral federal 02, en particular en los municipios de Calpulalpan, Benito Juárez, Sanctórum, Nanacamilpa y Hueyotlipan, donde hubo un retraso generalizado en la apertura de casillas. De hecho, la votación inició en general a las 8:30 horas. Al inicio de la jornada en esas Comunas la participación era aún baja, aunque una hora después en Nanacamilpa y Hueyotlipan ésta había aumentado considerablemente. Un dato significativo es que se refrenda la mayor participación política de la mujer en varios frentes: votando, organizando y reportado a los partidos políticos, vía la figura de representantes de partido.

Una mujer presidenta y un ejército de mujeres de diferentes grupos de edad ejerciendo su derecho de votar, ser votada, organizando la elección, todas ciudadanas haciendo política. En las distintas secciones electorales la participación de la mujer destacó, ya sea como funcionarias de casilla, supervisoras de la autoridad electoral, en las filas de votación y, desde luego, como representantes de partidos que por lo regular registran los nombres de los electores en los cuadernillos de la lista nominal, desde luego estarán presentes en el llenado de las actas y en el conteo de votos. Una elección caracterizada por la amplia participación femenina.

A pesar de los esfuerzos por descarrilar la participación, la mujer estuvo presente, acompañadas de grupos de familias, encabezada por ellas, como jefas de familia, madres, abuelas, hijas, nietas, esposas, muchas acudieron a las urnas y seguramente refrendarán que su partición electoral supere a la de los hombres, lo cual sigue mostrando que las luchas por ganar espacios a través de la movilización, llegó para quedarse. Sobra decir que la paridad, la igualdad sustantiva y las acciones afirmativas son un reconocimiento a su papel protagónico en el espacio público, en las zonas urbanas y rurales del Tlaxcala profundo.

Al respecto, en las secciones 080, 084, 296, 291 y 221 se repitió el mismo patrón, Comunas rurales que hace algunos años destacaban por la subordinación de la mujer al modelo patriarcal, éste parece que empieza a perder vigencia o por lo menos en la jornada electoral así se percibe. La fiesta democrática tiene rostro femenino.

Si la participación de la mujer distinguió la jornada, también se debe señalar que la ausencia de casas encuestadoras fue notorio y notable, pues en los municipios recorridos no hubo ni encuestas ni urnas simuladas. Probablemente las empresas se concentraron en otras ciudades de la entidad, eso se sabrá al final de la jornada y en los horarios marcados por la ley electoral para difundir resultados preliminares.

Es tiempo de mujeres, las primeras horas de la jornada histórica refrendan la normalidad democrática que hoy representa su participación. Es tiempo de mujeres y en la noche del 2 de junio se confirmará que la lucha sigue y la revolución silenciosa que han encabezado las llevará por primera vez a la presidencia de México. El grito de las mujeres expresado desde Palacio Nacional, Tlaxcala otra vez ejemplo de esa participación.