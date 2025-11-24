Es mala costumbre tener agua 24 horas todos los días: Santos; responsabiliza a ciudadanía de causar 90 por ciento del deterioro de calles

Ante la constante suspensión o reducción del suministro de agua potable en algunas zonas de la cabecera municipal de Huamantla, el alcalde Salvador Santos Cedillo dijo que es “una mala costumbre” tenerlo 24 horas todos los días; asimismo, responsabilizó a la ciudadanía de causar 90 por ciento del deterioro de calles.

“Una situación que es muy grave y que no es defendible, es que por lo menos más de 50 por ciento (de usuarios) no está al corriente, nos quejamos pero no estamos pagando el agua”, refirió.

Agregó que hay un nuevo pozo que, junto con el “San Antonio”, fue sometido a un proceso de limpieza, y que en ambos se han llevado a cabo trabajos para regularizarlos, de ahí que el abasto se ha interrumpido.

Mencionó que hay pozos de este municipio que tienen más de 30 o 40 años de servicio, por lo que es lógico que presenten algún deterioro, además de que el número de habitantes ha crecido a más de 100 mil, por lo que es mayor al que había cuando iniciaron funciones.

“Y justamente, si no hay el cuidado del agua suficiente, no hay agua que alcance, eso es determimante, y no podemos defender el que no hay suficiente”, abundó el edil quien en días pasados recibió un certificado por calidad en el vital líquido en Huamantla.

Acentuó que hay muchas ciudades que abastecen a las poblaciones una o dos veces a la semana, pero que “es una mala costumbre tenerla 24 horas todos los días de la semana, entonces cuando se va unos días obviamente las personas se enojan, la verdad es triste”.

Añadió que algo similar pasa con el servicio de recolección de residuos, pues si el camión no pasa “uno, dos o tres días, ya la sacaron, ya la pusieron; y le he dicho a las comunidades que la basura es dinero, sepárenla en sus casas y todo lo que pueda ser compostable, también utilícenlo para las plantas”.

El presidente municipal señaló que la ciudadanía pone pretextos y “todavía si abonamos a que las cosas no sucedan bien, pues es complicado”; incluso arguyó que hay lugares que carecen de vehículos para realizar esta labor.

Respecto del sistema pluvial, admitió que es insuficiente, de ahí que actualmente se ejecuta el cambio de este en la calle Abasolo, pero expuso que la población “no acata, abre tomas clandestinas, abre drenajes, no cuidamos las calles” de este Pueblo Mágico.

Subrayó que “nosotros como gobierno no vamos a estar pagando que ya abrieron la banqueta, que ya abrieron el drenaje, el 90 por ciento de baches y de situaciones que están en las calles es porque también los ciudadanos no estamos cuidando el lugar donde vivimos”.