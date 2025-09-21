Es insuficiente la propuesta de presupuesto de 443 mdp para el campo en 2026: Juárez; SIA debe reconsiderar y aumentarla a mil 300 mdp, demanda

La propuesta de presupuesto de 443 millones de pesos para el campo tlaxcalteca para 2026, con crecimiento de 3.5 por ciento, “es insuficiente”, por lo que la Secretaría de Fomento Agropecuario (SIA) debe reconsiderarla e incrementarla a mil 300 millones de pesos, señaló José Isabel Juárez Torres, excoordinador estatal del Congreso Agrario Permanente (CAP).

Remarcó que las necesidades del sector primario del estado son diversas, ya que los estragos del cambio climático lo afectan siempre, de ahí que se requieren “muchos recursos para Tlaxcala”.

En el caso del monto del Seguro Agrícola, sobre el cual Rafael de la Peña Bernal, titular de la SIA, adelantó que no tendrá ningún aumento el año próximo, consideró que se debe garantizar al productor que pueda rescatar, cuando menos, la inversión realizada para sembrar.

“Porque si no, cada año va descapitalizándose; solamente sembramos por amor a la tierra y por el amor a producir nuestros propios alimentos, pero es importante que la Secretaría de Impulso Agropecuario reconsidere su petición”, resaltó el también dirigente estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD).

Recordó que esta organización y el CAP anualmente solicitan un presupuesto de más de mil millones de pesos para cada ejercicio fiscal, por lo que en esta ocasión no será la excepción, de ahí que planteará que nuevamente se elabore un escrito para presentarlo ante el Congreso local.

Subrayó que para 2026 será expuesta una solicitud de alrededor de mil 300 millones de pesos para el campo, ya que “son necesarios” y enfatizó que el propio titular de la SIA ha reconocido que esta es la cantidad que se requiere en este rubro, sin embargo “él no los pide, solamente pide 15 millones de pesos más”.

Añadió que las organizaciones campesinas tienen una visión independiente para exponer “con libertad” su propuesta ante las y los diputados, ya sea como UCD o en conjunto con el resto de organizaciones del CAP, por lo que a más tardar en una semana será entregada de manera formal.

“Sí se necesitan apoyos… implicaría que no nada más se incrementen los recursos sino que se apliquen bien, como sucede en el caso del Seguro Agrícola, siempre dice el secretario que ahí está el dinero pero que los productores no reportan y que el dinero se devuelve, no creo que sea así, lo que pasa es que las aseguradoras ponen candados”, comentó.

Abundó que también debe destinarse más dinero al programa de jagüeyes, el cual fue una propuesta que este gobierno retomó de la UCD “y que ojalá lo sigan haciendo bien”, así como para la reforestación, a efecto de que abarque a los comisariados ejidales, a las organizaciones y al gobierno.

En días pasados, Rafael de la Peña Bernal informó que para el ejercicio fiscal 2026 la SIA solicitará un gasto de aproximadamente 443 millones de pesos, lo que representaría un incremento de casi 3.5 por ciento, respecto del de este año.

Dijo que de los cerca de 428 millones de pesos aprobados por el Congreso local para el presente 2025, se estima un aumento de “no mucho más, sino nada más” de 15 millones de pesos.

