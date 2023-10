Es de 95% la ocupación hotelera en el estado al inicio del Campeonato Mundial de Voleibol: Secture

Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo del Estado (Secture), informó que a este día de inauguración del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Tlaxcala 2023, se registra una ocupación hotelera de 95 por ciento y han arribado aproximadamente 13 mil turistas del staff y de equipos deportivos.

Dijo que continúa la recepción de turistas, pues muchos esperan eventos específicos y que esto se va a medir con un corte que este día hará la boletera internacional, “para saber cuántos boletos se vendieron en plataforma a nivel nacional y cuántos en el extranjero”.

Agregó que hay visitantes de Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Querétaro y estados del norte del país, entre ellos Sonora “que compró muchísimos boletos”, así como de Acapulco, Guerrero, y de nivel internacional son provenientes de Europa.

“No olvidemos que cada uno de los países trae una comitiva, sin duda ya cada uno hizo la invitación pertinente, y los embajadores vienen a ver a su selección, hoy ya están confirmados y esperamos una gran fiesta para Tlaxcala”, indicó.

Apuntó que el porcentaje de ocupación registrado hasta ahora es en las tres sedes del Campeonato: Tlaxcala, Huamantla y Apizaco, pero esta última está 5 por ciento bajo porque “es mucho más grande; sin duda, estoy segura van a tener el 100 por ciento”, y subrayó que el turismo ha reservado por al menos los 10 días que dura esta competencia.

Pero los turistas que no son del staff ni de equipos deportivos, “van a ir llegando conforme vayan las eliminatorias, porque están esperando a que se presenten los partidos” que les interesa, anotó.

En cuanto al programa implementado para esta justa deportiva, denominado “Tlaxcala es tu casa”, dijo que 20 por ciento, de un total de 54 con 172 habitaciones, ya tenía reservaciones, pero muchas personas por decisión propia no quisieron entrar a la promoción de Airbnb, “porque no les ajustaba… ellos no quisieron bajar de acuerdo con la clasificación que nosotros habíamos colocado, unos entraron, otros no, y están haciendo su promoción de forma individual”.