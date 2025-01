Errores y excesos de poder

Grave error y excesos de poder cometen quienes detentan el control del Poder Legislativo al impedir la rendición de cuentas, vía comparecencia de funcionarios públicos, como parte de la glosa del tercer informe de gobierno estatal. Con ello, mandan terribles señales que dañan y erosionan no solo la democracia, sino la confianza ciudadana e incluso la relación interna en el Congreso local.

Además, muestran su desconfianza en torno a quienes hoy ocupan una curul bajo el manto de lo que han llamado Cuarta Transformación, a quienes consideran incapaces de defender y cuidar los intereses de quienes serían llamados a cuentas y su jefa.

Lo ocurrido el pasado jueves, con la negativa de cumplir con una de las principales funciones de los diputados, como es la glosa del informe, es un grave retroceso en la era del no robar, no mentir y no traicionar. Aunque hubo una congresista que mostró su ignorancia al asegurar que deben dedicarse solo a legislar.

Este impedimento es un grave error porque se pone en cuestión la legitimidad y capacidad de las autoridades encargadas de gobernar, porque los ciudadanos perciben que actúan sin control ni rendición de cuentas, lo que puede generar un ambiente de impunidad, desconfianza e, incluso, de especulación. El que nada debe, nada debería temer o el miedo no anda en burro, mis jumentos.

No entendieron que uno de los principios fundamentales de un gobierno democrático es la rendición de cuentas, donde los funcionarios son responsables de sus decisiones y actos ante la ciudadanía. Su negativa es un grave error porque socava ese principio y se envía un mensaje de opacidad, temor, dudas y abusos cometidos al amparo del poder.

Sin duda, esta negativa es vista ya como un intento más de centralizar el poder y evitar la supervisión de las acciones gubernamentales. El autoritarismo del Ejecutivo y la sumisión del Legislativo, como símbolos de este gobierno, se refuerzan.

Y en todo esto, me niego a creer y sobredimensionar las capacidades de los operadores legislativos, de usar a la diputada de Morena, Lorena Ruiz García, para presentar una iniciativa que atenta contra los defensores de derechos humanos y periodistas, como un distractor para minimizar los efectos de la negativa de Morena y aliados de llamar a comparecer a funcionarios. Es que para crear cortinas de humo, se necesitan buenos sastres y estos son muy chafas.