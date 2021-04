Eréndira Jiménez exige cese de acciones de compra y coacción del voto; inicia campaña en Tenancingo

Con la exigencia de que cesen las acciones “de compra, coacción y manipulación del voto, que se respete la voluntad popular y que el proceso electoral se desarrolle con civilidad, sin violencia y apegado a la ley”, Eréndira Jiménez Montiel, abanderada del partido Movimiento Ciudadano (MC), inició su campaña a la gubernatura.

Alrededor de las 10 horas de este domingo, en la Tercera Sección de Tenancingo, inició actividades proselitistas en lo que ella definió como un “sencillo, simbólico y fraterno” acto, efectuado al aire libre y ante un escaso número de militantes (con cubrebocas) que portaron playeras y banderas del partido.

En este lugar, ubicado en la zona sur de la entidad tlaxcalteca (y al cual se le ha señalado a nivel internacional como cuna de proxenetas), decidió comenzar la búsqueda “de cercanía en aquellas comunidades a las que la mayoría deja para el final o para nunca” y porque lo primordial “es atender primero a quienes menos atención han recibido en el pasado, incluso en el presente”.

- Anuncio -

Inició su discurso con el pésame a las familias de más de 2 mil 300 personas fallecidas por Covid–19 y luego puntualizó que su propuesta política se basa en la construcción de una nueva relación entre gobernantes y gobernados, en la que la ciudadanía en su conjunto tenga una mayor participación en la toma de decisiones sobre asuntos públicos, pues no debe limitarse solo a la emisión de un voto.

Remarcó que no se puede continuar con economías de supervivencia, por lo que planteó estimular la producción organizada de cultivos que sean parte de cadenas productivas en los mercados local, nacional e internacional.

Entre las acciones para garantizar a mujeres y niñas una vida libre de violencias, formuló el fortalecimiento de atribuciones y recursos del Instituto Estatal de la Mujer (IEM) para que sea autónomo y dedicado al empoderamiento de esta población femenina.

Afirmó que en su propuesta para una vida digna se privilegia la atención a la salud; aunque no detalló al respecto, resaltó que la cifra de muertes por Covid–19 “es solamente una muestra que nos indica el precario estado de nuestra infraestructura sanitaria”.

- Anuncio -

Ofreció transparencia y rendición de cuentas en sus acciones, principios “que serán parte de un auténtico sistema estatal anticorrupción como el que necesita nuestra entidad, que acabe con la impunidad y el incorrecto ejercicio de los recursos públicos”.

Por ello, convocó a la ciudadanía a sumarse a esta causa para “regresar la esperanza y la paz; por eso exigimos que no se calle a quienes buscan justicia, que no se ignore a quienes piden apoyo”. Asimismo, realzó que ante esta pandemia se necesita de hombres y mujeres valientes que luchen por las causas sociales, “que no se rindan ni vendan”.

La candidata feminista mencionó que en su actuar no verán a una persona que ocupa los cargos como un escalón más en su carrera, “sino con compromiso social y real”.

A su vez, Refugio Rivas Corona, líder estatal de MC, optimista del triunfo el próximo 6 de junio, reforzó el llamado a la ciudadanía a no vender su voto, que no permita que los “poderosos de la política” compren consciencias, pues Jiménez Montiel resolverá los problemas de desabasto de medicamentos, de desempleo e inseguridad.

“Y no aquellos” que van a ofrecer una despensa, 100, 200 o 500 pesos por voto, “que solo –indicó– les durará tres, uno o medio día”. Conminó a emitir un sufragio razonado. Este arranque de campaña también fue transmitido a través de redes sociales de la candidata.

En entrevista con reporteros que la acompañaron a este arranque, reiteró que atenderá todas las violencias que las mujeres padecen, pues no cerrará los ojos antes los diversos problemas. Añadió que en congruencia, Movimiento Ciudadano cuidará a las familias tlaxcaltecas durante la campaña, a las cuales ella se acercará mediante un trabajo de campo sin poner en riesgo su salud y su vida.