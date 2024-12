ENVE: ascendió a 28 mil 236 pesos costo promedio del delito por unidad económica en Tlaxcala, en 2023; de 96.7%, la cifra ‘negra’ de casos no denunciados

Aun cuando en 2023 el estado registró una reducción de 21.6 por ciento en la tasa de prevalencia delictiva contra unidades económicas, aumentó a 96.7 por ciento la cifra “oculta” o “negra” de casos no denunciados ante las autoridades ministeriales y registró un costo promedio del delito de 28 mil 236 pesos por cada establecimiento, así como una mayor incidencia en robo y fraude, según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2024.

- Anuncio -

En la presentación de estos resultados, a través de sus redes sociales, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) puntualizó que el objetivo es generar información sobre las características de las unidades económicas que son víctimas de delito, los ilícitos más representativos del fuero común y los daños causados, así como la percepción sobre la inseguridad y desempeño institucional, entre otros factores.

Subrayó que esta información es valiosa para el diseño de políticas públicas en materia de seguridad en la República mexicana, pues acentuó que el año pasado aproximadamente 1.3 millones de establecimientos fueron víctimas de algún delito, lo cual equivale a 27.2 por ciento de las unidades económicas del país, mientras que en 2021 fue de 24.6 por ciento.

Apuntó que en el transcurso de 2023, a nivel nacional se cometieron 2.9 millones de delitos asociados a esas 1.3 millones de unidades económicas. “En otras palabras -indicó-, la tasa de concentración fue de 2.2 delitos por unidad económica víctima.

- Advertisement -

De los resultados de la ENVE 2024, se deprende que junto con Durango y Coahuila, la entidad tlaxcalteca se ubicó entre las tres del país con una reducción en la tasa de prevalencia delictiva, pues fue de 21.6 por ciento, al pasar de tres mil 287 en 2021 a dos mil 578 víctimas en 2023.

Los delitos más frecuentes en el estado fueron robos/asalto de bienes o dinero, en primer lugar, y fraude, en segundo. En este sentido, la encuesta puntualiza que el año pasado el delito más frecuente contra las unidades económicas del sector comercio del país, fue el robo hormiga; en tanto, para las de tamaño micro y pequeñas, fue la extorsión.

En 2023, el costo promedio del delito por cada unidad económica se estimó en 28 mil 236 pesos, para el caso de Tlaxcala, pero a nivel nacional, representó un monto de 124.3 mil millones de pesos, que significan 0.51 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

- Advertisement -

La ENVE precisa que en México las unidades económicas realizaron un gasto de 67.2 mil millones de pesos en medidas preventivas y que el costo promedio del delito por cada una, a consecuencia del gasto en acciones de protección y de las pérdidas durante 2023, fue de 54 mil 451 pesos.

En la entidad tlaxcalteca, la sensación de inseguridad disminuyó “2.1 por ciento” al pasar de 65.5 por ciento en 2022 a 64.1 en 2024. Transportar productos por carretera o autopistas, fue la actividad en la que 52.2 por ciento de las unidades económicas del país “manifestaron sentirse inseguras”, indican los resultados.

Otro dato que arroja la ENVE 2024, es que 19 por ciento de unidades económicas de este estado “manifestaron sentirse afectadas” por el comercio informal. En 2021, fue una proporción de 17.2 por ciento. Sobre la no denuncia del delito, muestra que la cifra oculta o “negra” fue de 91.5 por ciento en Tlaxcala, en 2021, y en 2023, de 96.7 por ciento.

La encuesta puntualiza que en 2023, a nivel nacional, se denunció 12.2 por ciento de los delitos ocurridos; de esta proporción, en 79.4 por ciento de los casos las fiscalías estatales o ministerios públicos abrieron carpetas de investigación, pero de la totalidad de ilícitos, nada más en 9.7 por ciento.

“En 90.3 por ciento de delitos ocurridos (2.6 millones) no hubo denuncia o no se abrió carpeta de investigación, lo que se conoce como cifra ‘oculta’ o ‘negra’. Al compararla con la de 2021, el cambio no resultó significativo. Este comportamiento fue similar por gran sector y por tamaño de las unidades económicas, a excepción de las pequeñas, pues estas indicaron una disminución de cifra ‘negra’ de 89.2 a 86.8 por ciento”.

Del total de delitos denunciados ante las fiscalías estatales o ministerios públicos por parte de las unidades económicas víctimas, en 59.8 por ciento de los casos “no sucedió nada con la carpeta de investigación o no se resolvió, o bien, está en trámite la denuncia”, ello equivale a un total de 213 mil delitos de los 357 mil que se denunciaron.

Entre las razones por las cuales las unidades económicas no denunciaron el ilícito ante las autoridades destacaron: causas atribuibles a la autoridad, pérdida de tiempo, con 33.4 por ciento, y en la clasificación de “otras causas”, el haberlo considerado delito de poca importancia, con 14.9 por ciento.

“De los 2.9 millones de delitos estimados, en 40.7 por ciento de los casos, una o varias empleadas o empleados, o las personas propietarias, presenciaron el hecho. En términos absolutos, lo anterior representó 1.2 millones” de actos delictivos, destaca.

Te puede interesar: Inauguran la exposición fotográfica La Utopía Franciscana en la República de Tlaxcallan.