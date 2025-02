Entusiasma a mujer cirugía ortopédica; en dos meses caminará

Hace casi tres meses, Marisol Ximello Martínez, del municipio de San Pablo del Monte, sufrió un accidente en una motocicleta, lo que le causó ruptura de ligamentos en una rodilla que le impide caminar, pero gracias a la cirugía gratuita ortopédica, en dos meses volverá hacer su vida de manera normal.

Marisol platicó que se siente entusiasmada porque pronto estará bien de la rodilla y recuerda que se enteró en redes sociales sobre la Macro Jornada de Cirugías Gratuitas de Mínima Invasión y Ortopedia que ofrece la Secretaría de Salud (Sesa) y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), por lo que confió que la ayudarían, ya que su operación en un hospital particular le costaba 95 mil pesos.

La mujer, de 34 años de edad, agradeció a la gobernadora, Lorena Cuéllar por impulsar este tipo de operaciones que se realizan en el Complejo de Atención Especializada en Salud y Bienestar (CAESB), ubicado en la zona de hospitales en San Matías Tepetomatitlán, municipio de Apetatitlán; porque ahí fue atendida de inmediato, la valoraron y agendaron su operación.

“Es muy bueno esto que está impulsando la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, porque los doctores resuelven las dudas que uno tiene y aparte el personal es muy amable y profesional. Las cirugías van a ayudar a muchas personas como yo, que no tenemos la posibilidad económica de pagar una cirugía de este tipo. Está bien que nos ayuden, porque yo no contaba con ese dinero”, afirmó la paciente.

La Macro Jornada beneficia a la población que no cuenta con seguridad social; ya que no pueden solventar los recursos económicos para acceder a este tipo de intervenciones de alta especialidad.

Tras ser operada de los ligamentos de su rodilla, emocionada dijo que espera con ansias caminar, y todo gracias al gobierno del estado, que sin hacer un solo pago va a recuperar su salud.

Compartió que el accidente que sufrió la dejó sin poder hacer sus actividades, como caminar e ir a su trabajo en una lavandería, porque no podía trasladarse. “El doctor me revisó y me explicó cómo estaban mis ligamentos; y después de la operación me garantizó que podría hacer mis actividades normales, además que la recuperación es rápida”.

La mandataria local Lorena Cuéllar Cisneros encabezó el inicio de la Macro Jornada de Cirugía Ortopédica y Mínima Invasión 2025 en el CAESB para beneficiar a tlaxcaltecas sin seguridad social, con una inversión total de 18.3 millones de pesos, para realizar alrededor de 200 cirugías a pacientes que presentaron alguna enfermedad o lesión ortopédica y requieren de algún tipo de prótesis o procedimiento de artroscopia para recuperar la funcionalidad de una articulación.

Además, actualmente se atienden a 250 personas con necesidad de algún tipo de cirugía oftalmológica, entre ellas de cataratas con colocación de lente intraocular, cirugías refractivas, facovitrectomía, entre otros servicios.