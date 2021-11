Entregó Lorena Cuéllar apoyos productivos, comunitarios y de empleabilidad

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros realizó la entrega de apoyos productivos y comunitarios, así como del Fondo para la Creación y Apoyo de Microempresas Artesanales y Actividades Agropecuarias del Estado de Tlaxcala (Fomaet) y Empleabilidad, a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE) y el Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario (Sepuede), con el objetivo de beneficiar a pobladores de los sectores más vulnerables.

En el Centro de Convenciones de la capital, la titular del Ejecutivo local refirió sentirse contenta de entregar estos apoyos, pues es parte del compromiso de servir y trabajar firmemente al servicio del pueblo, pues “no hay día que no trabajemos con pasión y entrega, porque sé que tienen la esperanza de que lleguen los programas de manera directa y trabajaremos todos los días para ello”.

Detalló que se destinaron cerca de 6 millones de pesos en estos programas para el bienestar de muchas familias, “aquí hay hombres y mujeres muy trabajadores que quieren salir adelante y los vamos a ayudar, hoy Tlaxcala no será cualquier estado, vamos a trabajar muy fuerte para que cuando terminen estos seis años de gobierno, hayamos hecho todas y todos juntos una nueva historia para Tlaxcala”.

En tanto, el titular de la Unidad del SNE, Rodrigo Ramírez Quintana indicó que estos programas son fundamentales para reactivar la economía a nivel nacional y particularmente en Tlaxcala, pues de acuerdo con las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), existe un repunte en la recuperación de empleos gracias a la suma de voluntades, por ello seguirán trabajando para que los buscadores de empleo tengan la oportunidad de insertarse en el mercado laboral.

Destacó que Tlaxcala es uno de los estados con el mayor número de beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro con cerca de 13 mil personas de entre 18 y 29 años de edad incorporados, y el cuarto que más beneficiarios tiene del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, lo que representa más de mil 600 personas que dejan a sus familias por un periodo de tres a ocho meses para irse a trabajar a Canadá en la pisca de tomate, cerezas y fresas.

En su oportunidad, la coordinadora del Sepuede, Michaelle Brito Vázquez señaló que Lorena Cuéllar encabeza políticas públicas con perspectiva social, humanista e incluyente, por lo que a través de estos tres programas se atienden las demandas de los más desprotegidos y de quienes confían en esta dependencia que trabaja con sensibilidad y eficacia.

“Nos complace que en esta primera entrega se beneficien a las personas que realmente lo necesitan y que confían en el trabajo honesto y transparente del gobierno, somos un equipo de trabajo íntegro y leal que se rige por los tres principios de la Cuarta Transformación de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de Tlaxcala”, agregó.

En esta entrega simbólica de diferentes apoyos, Margarita Flores Pérez, Sandra Montiel Romero y Luis Alberto Mendieta García, a nombre de las y los beneficiarios, agradecieron el apoyo para reactivar sus negocios, incorporarse a la vida laboral y dignificar su vida, y reconocieron el interés de este gobierno hacia las personas con discapacidad, ya que “tenemos un gobierno honesto que nos toma en cuenta, nos protege y demuestra con hechos que le importamos”.

Para el programa de apoyos productivos y comunitarios se destinó un fondo total de 938 mil pesos para 732 apoyos en especie, que constan de tinacos y muebles de baño a favor de cientos de familias tlaxcaltecas que habitan en los 60 municipios del estado; sin embrago, en esta primera etapa se entregaron 460 apoyos a beneficiarios de 27 localidades.

Además, para el Fomaet se otorgó un recurso de un millón 50 mil pesos, a través del cual se entregaron 70 microcréditos agropecuarios, artesanales y de servicios por la cantidad de 15 mil pesos cada uno que beneficiaron a 70 familias tlaxcaltecas.

De igual manera, emprendieron un convenio de trabajo coordinado entre los gobiernos Federal y Estatal, con un monto total a ejercer de 4 millones 305 mil pesos, a favor de 650 buscadores de empleo, hoy becarios seleccionados, a quienes se les asignó una beca de 150 hasta 300 pesos por día asistido al curso, el cual es práctico y de corto plazo, ya que va de uno a tres meses y que representa una beca mensual de 6 mil 23 pesos.

De esta forma, la administración estatal reitera el compromiso de impulsar programas que favorezcan a todos y que permitan mejorar la calidad de vida de las familias, incrementar sus negocios y reducir el índice de desempleo.

Al evento también acudió la secretaria de la Función Pública, Eréndira Olimpia Cova Brindis y representantes de las cámaras empresariales.