Entregó gobierno del estado ampliación de sistemas de drenaje sanitario y de agua potable en Tzompantepec

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, acompañada de autoridades de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), entregó la ampliación de drenaje sanitario y línea de agua potable en la comunidad de San Juan Quetzalcoapan, en el municipio de Tzompantepec, en beneficio de mil 354 habitantes, la obra realizada tuvo una inversión estatal cercana a los 400 mil pesos.

En la calle Zaragoza de esta comunidad, la mandataria estatal afirmó que con estas acciones su administración cumple con el objetivo de impulsar el bienestar de las familias, a través de la canalización de las descargas a la nueva línea de drenaje y con ello evitar enfermedades, al tiempo que se garantiza un mejor manejo de los recursos hídricos.

“Esta acción es una obra que hacía muchos años que se requería y de esta manera responder a las solicitudes que me entregan en cada uno de los municipios y comunidades que recorro. Así como Margarito Rodríguez Pérez, que me dio una carta con la solicitud, yo las leo cada una, me dedico a revisarlas, a ver qué necesitan y para mí es muy importante entrar a todos los hogares tlaxcaltecas a través de los programas y ayudar a la gente que más necesita”, enfatizó.

Ante estudiantes y habitantes de la comunidad, Cuéllar Cisneros insistió en la importancia de fomentar entre los estudiantes el cuidado del medio ambiente, incluidos los bienes hídricos, debido a que durante el evento se informó que la telesecundaria Quetzalcoapan obtuvo el tercer lugar del Premio Nacional de Escuelas con “Trayectoria Ambiental 2022” que organizó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“Y más esta escuela tan linda que me dicen que ocupan el agua para su riego, también es para mí muy importante porque sé que los están enseñando y eso es sumamente importante. Y me da mucho gusto inaugurar esta obra que, aunque es chiquita, pero les hacía falta”, indicó.

A su vez, el titular de la CEAS, David Guerrero Tapia destacó que la entrega obedece a una solicitud ciudadana que recibió la gobernadora, quien instruyó la inmediata atención y que implicó una ampliación de 165 metros de drenaje sanitario y la construcción de una línea de agua potable a lo largo de 160 metros.

“Hubo economías señora gobernadora, la planeación inicial de esta obra contemplaba precisamente la exclusión de este recurso, pero afortunadamente estas economías lograron generar una ampliación en el proyecto y logramos adicionalmente la ampliación de 197 metros de una línea de conducción de agua potable en la calle Reforma”, indicó.

Antes, el alcalde de Tzompantepec, Manuel Ramos Montiel y el presidente de comunidad, Bernardo Montiel Carrasco, agradecieron la obra que impactará de manera positiva en cada una de las familias beneficiadas.