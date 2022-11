Entregó gobernadora Lorena Cuéllar Premio Estatal del Deporte 2022

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros entregó el Premio Estatal del Deporte 2022 a Dana Medina Arellanos, Héctor Yosef Polvo Polvo y César Jesús Ramírez Castillo, en las categorías de deporte convencional, deporte adaptado y entrenador, respectivamente, acto celebrado en el Salón Rojo de Palacio de Gobierno.

La mandataria estatal subrayó que durante su administración velará por los niños y jóvenes a través del deporte; asimismo, resaltó el esfuerzo dedicado por parte de los galardonados durante la trayectoria deportiva que los hizo acreedores a este reconocimiento.

“Este premio es un merecido reconocimiento a su esfuerzo, a su dedicación, por todo su desvelo, a toda esa preocupación de no regresar a Tlaxcala con las manos vacías. Representar a Tlaxcala es algo que se lleva en el corazón, lo que tú deseas es traer ese reconocimiento a su estado, porque deseas que salga adelante tu estado”, afirmó.

En este sentido, dijo que espera que atletas y entrenadores se conviertan en agentes de cambio para que más jóvenes opten por una alternativa saludable de vida, “queremos que contagien a muchos jóvenes para que salgan de los vicios y estén encaminados para hacer actividades de bien”.

Acompañada del secretario de Educación Pública en el estado, Homero Meneses Hernández; de la diputada Leticia Martínez Cerón y de la directora del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), Madaí Pérez Carillo, la mandataria estatal entregó una presea conmemorativa y un monto económico de 110 mil pesos, recurso federal que baja a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), a repartir entre los tres ganadores de esta edición.

Destacó que la entidad ha traído eventos de talla mundial como la Final de Copa del Mundo de Tiro con Arco, el Tour Mundial de Voleibol de Playa, así como eventos nacionales, tales como el Campeonato Nacional de Voleibol de Sala de segunda división. Además de ser sede de tres eventos regionales en las disciplinas de atletismo, ajedrez y taekwondo.

- Anuncio -

Recalcó que al inicio de su administración, su primera acción fue la inauguración del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva, el cual tiene la misión de preparar jóvenes con herramientas para su desarrollo técnico-deportivo en atletismo.

En tanto, la titular del IDET adelantó que con apoyo del gobierno estatal, “nuestra meta es ampliar el abanico deportivo de oportunidades con el objetivo de formar una base sólida para que el talento se desarrolle, en donde los entrenadores aporten sus conocimientos y se cuente principalmente con la infraestructura y, al mismo tiempo, se eficiente el presupuesto en favor de los atletas.”

En su oportunidad, Dana Medina, de la disciplina de Luchas Asociadas y ganadora a mejor deportista convencional, se mostró feliz al recibir el premio de manos de la gobernadora, “me siento bien de haber ganado este premio, que el trabajo que realizó en cada uno de mis entrenamientos se vea reflejado en resultados que se traducen en este reconocimiento”, indicó.

- Anuncio. -

Medina Arellanos fue medallista de oro en Nacionales Conade 2022 en la categoría Sub 15 en los 46 kilogramos, medallista de bronce en el Campeonato Panamericano Sub 15 realizado en Morelos, además obtuvo plata en Nacional Clasificatorio.

Héctor Polvo Polvo, de la disciplina de paraatletismo, ganador del premio a mejor deportista adaptado, se sintió emocionado por esta distinción que otorga la Conade, a través del gobierno del estado, mencionó que “cuando me avisaron que gané el premio no me lo creía, me tuvieron que mandar una foto para que me sintiera ganador. Este premio me motiva a seguir echándole ganas y dar más de mí”.

Polvo Polvo, de paraatletismo categoría T45-47, fue medalla de bronce en el Grand Prix de la especialidad en Nuevo León en los 400 metros, medalla de oro en Paranacionales Conade 2021 en los 400 metros y doble medallista de bronce en Paranacionales Conade 2021 en los 100 y 200 metros.

- Anuncio.. -

Finalmente, César Ramírez agradeció el apoyo brindando para poder cumplir con sus entrenamientos y eventos deportivos, trabajo que se ve reflejado en varios deportistas exitosos. “Me siento entusiasmado de recibir tan importante reconocimiento y agradezco a todo mi equipo que me ayudó e impulsó para lograr los resultados”, recalcó.

El entrenador de Luchas Asociadas logró con sus atletas siete medallas en Nacionales Conade 2022, oro con Dana Medina Arellanos, dos de plata y cuatro de bronces. Medalla de plata y bronce en el Campeonato Panamericano Sub 15. Cinco medallas, un oro, dos platas y un bronce en el Selectivo Nacional de Federación.