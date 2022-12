Entregó gobernadora Lorena Cuéllar obra pública en los municipios de Tetlatlahuca y Zacatelco

La titular del Ejecutivo local, Lorena Cuéllar Cisneros cortó el listón inaugural de las obras de rehabilitación de la carretera Tetlatlahuca–Xoxtla y de la construcción de pavimento con adoquín en la calle Xicohténcatl en la sección cuarta Manantiales del municipio de Zacatelco, con una inversión superior a 18.5 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2022.

Durante los eventos de inauguración, la mandataria estatal recordó que a un día de rendir su primer informe de gobierno, continúa el trabajo a favor de la ciudadanía tlaxcalteca y muestra de ello son las obras inauguradas que, a un año cuatro meses de administración, ascienden a 541 en las que se invirtieron 2 mil 500 millones de pesos gracias a los ahorros generados.

Explicó que algunas de las obras son precisamente calles y carreteras inauguradas o rehabilitadas, “hemos arreglado al 70 por ciento las vías de comunicación del gobierno del estado que estaban en malas condiciones, han sido adaptadas y son funcionales para los conductores que las transitan diariamente”.

Cuéllar Cisneros enlistó algunas de las acciones realizadas en el municipio y las inversiones aplicadas, “en Zacatelco tienen una clínica del Bienestar, hemos apoyado a escuelas de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, con una inversión estatal por el orden de los 13 millones 389 mil pesos, que a lo mejor no se ven, pero que ya están en los planteles de este municipio”.

Agregó que, a través de la Secretaría de Bienestar, en Zacatelco se han hecho 15 mil 897 entregas de apoyos a personas con discapacidad, entre otras acciones.

Insistió en que invertirá en los habitantes de Tlaxcala porque son lo más importante para su gobierno, “decirles que no voy a escatimar ni un peso… lo que más me preocupa es que lleguen los apoyos a todos los rincones, no importa de qué colores, de qué partidos son, porque muchas veces esas cosas tienen que quedar en el olvido”, concluyó.

Antes, el diputado local, Bladimir Zainos Flores ofreció su respaldo a la aprobación y votación del presupuesto para 2023, ya que indicó que este martes se abordará el tema en la sede del Poder Legislativo, “y quiero decir que nos hemos dado cuenta del trabajo en beneficio de los ciudadanos de Tlaxcala. Hoy los diputados damos ese voto de confianza a la titular del Ejecutivo para realizar más acciones que proporcionen bienestar”, apuntó.

Posteriormente, el titular de la Secretaría de Infraestructura (SI), Alfonso Sánchez García explicó que ambas obras beneficiarían a más de 27 mil habitantes de la zona, “la rehabilitación y modernización de nuestra red estatal de carreteras permite a los pobladores mayor fluidez vehicular para el ejercicio de las actividades diarias. Recordar que la movilidad es uno de los rubros prioritarios para potencializar la derrama económica de nuestro estado”.

Precisó que para estas dos obras se invirtieron 17.5 millones de pesos en la rehabilitación de la carretera Tetlatlahuca-Xoxtla y un millón 5 mil 422 pesos en la construcción del pavimento en la sección cuarta del municipio de Zacatelco.

En su oportunidad, los alcaldes de Zacatelco y Tetlatlahuca, Hildeberto Pérez Álvarez y Juan Pablo Ángulo Hernández, respectivamente, agradecieron y reconocieron el respaldo de la mandataria estatal para lograr diversas obras en sus municipios y comunidades.