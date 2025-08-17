Domingo, agosto 17, 2025
NoticiasEstado

Entregan en Tlaxco armazones de lentes para mejorar salud visual de 800 personas

La Redacción

El Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social entregó 800 armazones de lentes a habitantes del municipio de Tlaxco, como parte del trabajo de gestión que realiza ante instituciones públicas y privadas para mejorar las condiciones de salud visual de la población vulnerable.

La presidenta del Comité Consultivo, Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar informó que la entrega de apoyos es resultado de las necesidades detectadas durante recorridos y acercamientos con la ciudadanía, y está dirigida principalmente a niñas, niños, personas adultas mayores y familias del campo, sectores donde se identificó una mayor demanda de atención.

“Un par de lentes puede representar un cambio significativo en la vida de las personas, al facilitar actividades académicas, laborales y cotidianas, así como contribuir a una mayor independencia y calidad de vida”, afirmó Espinosa de los Monteros Cuéllar.

Esta acción fue posible gracias a la coordinación entre el Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social, el gobierno municipal de Tlaxco y aliados estratégicos.

Asimismo, se reconoció el respaldo de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien ha instruido trabajar con sensibilidad, cercanía y compromiso en beneficio de la población.

A esta entrega asistieron a titular de la Secretaría de Bienestar, María Estela Álvarez Corona y la presidenta municipal de Tlaxco, Diana Torrejón Rodríguez, así como beneficiarios de la estrategia de salud visual.

Con esta acción, el Comité Consultivo de Bienestar reafirma su compromiso de atender de manera directa las necesidades más apremiantes de las comunidades y fortalecer la política social del estado.

