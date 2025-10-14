Entregan autoridades tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar en Tlaxcala

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar, con las que más de 19 mil tlaxcaltecas se integraron a este esquema de apoyo universal dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años.

- Anuncio -

Durante el evento, la mandataria destacó que este programa representa no solo un beneficio económico, sino un reconocimiento al papel fundamental de las mujeres en la transformación de México y Tlaxcala.

“Las mujeres somos el pilar de nuestras familias y comunidades, pero también debemos cuidar nuestro propio bienestar. Es importante ser felices en lo que hacemos, porque solo así hacemos felices a nuestras familias”, expresó.

En el Recinto Ferial de la capital, Cuéllar Cisneros afirmó que la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum marca una nueva etapa para el país, en la que las mujeres son protagonistas de los cambios sociales y del desarrollo.

- Advertisement -

Subrayó la importancia de la solidaridad y el apoyo entre el sector femenino, al asegurar que “las mujeres tenemos el compromiso de ayudarnos unas a otras”.

“Es fundamental aprender a apoyarnos entre nosotras, porque cuando una mujer avanza, avanzamos todas”, dijo.

La gobernadora destacó que, por primera vez en la historia de Tlaxcala, los tres poderes del Estado son encabezados por mujeres, mientras que México cuenta con su primera presidenta, lo que representa un momento histórico que debe aprovecharse para fortalecer la participación y la unión femenina.

- Advertisement -

Asimismo, destacó los avances logrados durante los gobiernos de la Cuarta Transformación, al recordar que el salario mínimo pasó de 80 a 280 pesos, lo que demuestra que “el dinero hoy está en los mercados, en los comercios y en las pensiones que reciben las familias”.

Lorena Cuéllar expresó su deseo de que el apoyo entregado “se multiplique en bienestar para sus hogares”, al reafirmar que el 65 por ciento de los programas sociales en Tlaxcala está dirigidos a mujeres, porque “es tiempo de mujeres y juntas estamos transformando la historia”.

En su intervención, el delegado de la Secretaría de Bienestar en Tlaxcala, Carlos Luna Vázquez destacó el impacto de los programas sociales del gobierno del México en la entidad, al alcanzar más de 417 mil beneficiarios y una dispersión superior a los 900 millones de pesos a través de distintas estrategias.

El delegado subrayó que los avances en materia social y educativa en Tlaxcala son resultado del trabajo coordinado con la administración estatal, al reconocer el liderazgo de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, cuya gestión, abundó, ha sido clave para ampliar las oportunidades de desarrollo y fortalecer la infraestructura educativa, al impulsar desde su etapa como delegada la creación de siete universidades en el estado.

Luna Vázquez informó que 19 mil mujeres tlaxcaltecas se integran a este esquema de apoyo universal, que otorga 3 mil pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años.

“Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum cumple con las mujeres. Este es un reconocimiento al esfuerzo, la energía y la incansable labor que realizan todos los días para sostener a sus familias y comunidades”, subrayó.

Como parte del evento, la gobernadora Lorena Cuéllar entregó simbólicamente tarjetas del programa Mujeres Bienestar a Margarita Loredo Méndez, de la capital; Gloria Aro Valencia, de la comunidad de Ixtulco; Abelina Rodríguez Téllez, de la colonia Loma Bonita y a Albertina Hernández Gutiérrez, de San Diego Metepec.