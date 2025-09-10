Entrega UATx 3 mil 67 becas a igual número de estudiantes

“Tenemos un compromiso con la transformación de la sociedad para lograr mejores condiciones de vida y la paz social, por ello la vinculación de nuestros educandos es de vital importancia”, señaló el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), Serafín Ortiz Ortiz, al presidir la ceremonia de entrega de 3 mil 67 Becas Institucionales correspondientes al periodo Primavera 2025, a estudiantes de las diferentes facultades y Unidades Académicas Multidisciplinarias (UAM) de Calpulalpan, San Pablo del Monte y Teacalco.

Ante alumnos beneficiarios, reunidos en el Auditorio de Intercambio y Movilidad de la Infoteca Central, Ortiz aseguró que paralelo a este beneficio económico, en esta casa de estudios se aplica el Programa de Gratuidad Programática, de acuerdo con las posibilidades financieras de la institución, con lo cual se responde a la gratuidad que establece la reforma constitucional de 2019 al artículo tercero.

Precisó que a través del Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades (MHIC), los universitarios adquieren habilidades para el desarrollo humano, capacidades para enfrentar el mercado laboral y potenciar su capacidad transformadora. Agregó que el compromiso de esta casa de estudios se enfoca en direccionar las becas en el mejor sentido y de la mejor manera, para que más alumnos obtengan este tipo de estímulos, y felicitó a los estudiantes por el esfuerzo, talento y compromiso que demuestran en las aulas durante su preparación profesional.

Por su parte, Roberto Carlos Cruz Becerril, secretario Técnico, sostuvo que en este periodo de Primavera 2025 se apoyaron a 3 mil 67 estudiantes con becas, de las cuales 65 corresponden a los rubros de autorrealización, 24 de excelencia y 2 mil 987 escolares. Con estas cifras se refleja que tres de cada 10 estudiantes de licenciatura cuentan con algún tipo de estímulo económico para continuar sus estudios superiores.

En tanto, el alumno consejero Diego Sarmiento Hernández, en representación de sus homólogos, reconoció el liderazgo y compromiso de Serafín Ortiz con la juventud tlaxcalteca, porque gracias a su visión y gestión la UATx cuenta con un sistema de becas institucionales que abre oportunidades, reduce desigualdades y los impulsa a alcanzar sus sueños, dado que la beca es confianza, motivación y compromiso para estudiar con disciplina, formarse con valores y retribuir a la sociedad con sus conocimientos.

En este acto, las autoridades universitarias hicieron entrega de manera simbólica de 13 becas a igual número de estudiantes.