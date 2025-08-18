Entrega Lorena Cuéllar unidad deportiva de Ixtulco

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la entrega de la rehabilitación de la Unidad Deportiva de la comunidad de Ixtulco, en la capital del estado, obra que representó una inversión de 2 millones 157 mil 711 pesos para dotar a la población de espacios dignos y funcionales para el fomento del deporte y la convivencia familiar.

En su mensaje, la mandataria subrayó que su administración ha realizado más de 6 mil obras de impacto social en los 60 municipios de la entidad, con el objetivo de garantizar bienestar a las familias tlaxcaltecas sin distinción política o partidista.

“Escuchar a la gente me ha permitido atender sus verdaderas necesidades. Por eso trabajamos en equipo con los municipios, porque así avanzamos más rápido y logramos obras que cambian la vida de la población”, recalcó.

La gobernadora destacó la apertura de seis nuevas universidades y 20 bachilleratos, así como infraestructura deportiva en todas las regiones del estado, ya que –dijo– una solicitud constante de madres y padres de familia es contar con estos lugares para ofrecer a niñas, niños y jóvenes alternativas que los alejen de las adicciones y fortalezcan su salud.

“Mi deber es con todo el estado; cada presidente y presidenta municipal ha recibido obras, porque todos deben saber que tienen un gobierno que los apoya y respalda”, aseguró Cuéllar Cisneros.

Asimismo, recordó que, gracias al respaldo del Congreso local, se eliminó el denominado “fondo moches”, cuyos recursos antes no tenían un destino claro y hoy se traducen en infraestructura para la gente.

En su intervención, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García reconoció el compromiso de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, cuya visión –dijo– se refleja no solo en la rehabilitación de la Unidad Deportiva de Ixtulco, sino también en acciones que priorizan el bienestar de las familias mediante infraestructura en materia de salud, nutrición y desarrollo comunitario.

La diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Lorena Ruiz García, destacó la importancia de invertir en espacios deportivos como una forma de atender a la niñez y juventud tlaxcalteca.

“La gobernadora Lorena Cuéllar ha destinado recursos como nunca al deporte local, recientemente se inauguró la segunda etapa de la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento en Apizaco que es referencia nacional por la calidad de sus instalaciones”, recordó.

En su intervención, el secretario de Infraestructura, Eduardo Rubén Hernández Tapia detalló que la rehabilitación contempló la colocación de 108 metros cúbicos de arenilla en el campo de béisbol; además de instalar una malla ciclónica de 292 metros cuadrados y una techumbre de 220 metros cuadrados. Asimismo, en el campo de fútbol se aplicó pintura vinílica en 796 metros cuadrados y se colocaron 11 bancas con techumbre.

Como obras complementarias, se construyeron gradas, techumbre a base de lámina, una red de protección para béisbol, portón de acceso y nuevos muebles sanitarios, lo que representa una mejora significativa para los deportistas que utilizan este espacio.

El presidente de la comunidad de Ixtulco, Hugo Sánchez Montes agradeció a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros por fomentar, a través de su visión de gobierno, el deporte en las comunidades del estado con espacios dignos y acordes a las necesidades que la ciudadanía demanda.

Como parte del evento al que asistieron familias de Ixtulco, niñas, niños, jóvenes y deportistas que acuden regularmente a la Unidad Deportiva, la gobernadora realizó el corte de listón con el que quedaron inauguradas las renovadas instalaciones de este espacio.