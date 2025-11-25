Entrega Lorena Cuéllar el Premio Estatal del Deporte 2025

“Tlaxcala ya no pregunta si puede competir. Hoy Tlaxcala compite, Tlaxcala gana y Tlaxcala inspira”, señaló la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, al encabezar la ceremonia de entrega del Premio Estatal del Deporte 2025 por parte del Instituto del Deporte del Estado de Tlaxcala (IDET).

- Anuncio -

Los galardonados del Premio Estatal del Deporte fueron Ita Livi Conde Bado en la categoría de Deportista Convencional; Lupita Rojas Saucedo y Francisco Gavito Díaz, como Deportistas Adaptados; y Luis Ordóñez Valdez, como Entrenador Convencional, además de que se hizo un reconocimiento a entrenadores y egresados de la licenciatura y maestría deportiva IDET.

Como parte del evento, el gobierno estatal realizó la entrega simbólica del galardón a Leonardo de Jesús Pérez Juárez, reciente medallista de bronce en el Campeonato Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025, a quien Lorena Cuéllar reconoció como “un gran medallista… mi agradecimiento por poner a Tlaxcala en alto”.

La mandataria anunció que Tlaxcala está por inaugurar su segundo Pabellón de Gimnasia Rítmica y Olímpica en el Centro Deportivo de Alto Rendimiento, donde se realizó la ceremonia de premiación este lunes. Será una infraestructura “de talla internacional” y reiteró que el estado hoy se distingue por instalaciones certificadas. “Me siento muy contenta de que hoy seamos el estado con pistas certificadas a nivel mundial, de la misma talla que la de París”, destacó.

- Advertisement -

Recordó que Tlaxcala ha sido sede de tres mundiales y múltiples eventos internacionales, y evocó el impacto del Mundial de Voleibol de Playa: “Decían: ¿Cómo traer voleibol de playa donde no hay playa? Yo decía: el deporte cabe en cualquier lugar”.

Lorena Cuéllar subrayó que su administración apostó por profesionalizar la estructura deportiva. “Quiero felicitar a los egresados del programa de profesionalización, porque todo esto que se ha construido bien vale la pena para ellos”, señaló, al destacar el rol de entrenadores y promotores.

El director del IDET, Daniel Moncayo Cervantes afirmó que el Premio Estatal del Deporte ha recuperado su nivel de exigencia. “Hoy ocupamos ser multimedallistas de oro, estar en eventos mundiales o ganar medallas en campeonatos para poderlo ganar”, explicó, tras detallar que el jurado se selecciona mediante sorteo ante notario público.

- Advertisement -

Moncayo señaló que el estado compite hoy en mejores condiciones que hace años. “Muchos sufrieron administraciones donde el deporte no era prioridad, donde teníamos becas de 300 pesos. Hoy la mínima es de mil y la máxima de 10 mil”, dijo, y remarcó que Tlaxcala compite con estados de mayor presupuesto gracias a campamentos, material y equipamiento permanente.

El titular del IDET también celebró el desempeño en la reciente Olimpiada Nacional: “Tuvimos 11 oros, tres platas y cinco bronces, y por primera vez ganamos medalla en goalball. Muchas felicidades a todos”, expresó.

En materia de formación profesional, Moncayo destacó la importancia de la nueva licenciatura y maestría en Entrenamiento Deportivo. “La intención era profesionalizar a los entrenadores, ustedes son los soldados que nos ayudarán a masificar el deporte, captar talentos y erradicar enfermedades crónico–degenerativas”, aseguró.

Finalmente, anunció que este martes el IDET recibirá un Premio Nacional como impulso deportivo, otorgado por una de las revistas más influyentes del país. “Es la recompensa a la confianza de la gobernadora… nuestro modelo ya es referente a nivel nacional”, afirmó.