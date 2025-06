Entrega Lorena Cuéllar 400 chalecos a servidores de la nación de la Secretaría de Bienestar federal

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros donó 400 chalecos a servidores de la nación de la Secretaría de Bienestar federal, como símbolo de reconocimiento al compromiso y vocación de servicio de quienes diariamente recorren las comunidades para acercar los programas sociales a quienes más lo necesitan.

- Anuncio -

Durante su mensaje, la mandataria estatal expresó la profunda emoción que le genera regresar a espacios donde, al inicio de los programas, fue un reto ganarse la confianza de la ciudadanía, “no saben qué emoción me da regresar a un lugar en donde nos costó mucho al principio ganarnos la confianza de la gente”.

“Tienen una responsabilidad grande; se los agradezco de corazón el que hoy sean compañeros dignos representantes de esta transformación de México, muchas gracias por el amor que ponen todos los días”, agradeció por el trabajo incansable de los servidores públicos, destacando el impacto humano que tiene cada visita.

Cuéllar Cisneros refrendó su compromiso de trabajar coordinadamente y, por ello, aseguró al personal de la dependencia federal que contarán con su respaldo incondicional mientras esté al frente del gobierno estatal e incluso más allá de su mandato.

- Advertisement -

“Estos chalecos son el emblema de quienes defienden a la gente que más lo necesita, quienes cuidan de ellos, quienes hoy son el rostro del gobierno de México. Gracias de corazón, se los agradezco en el alma y saben que cuentan conmigo por siempre”, finalizó.

En su intervención, el delegado de la Secretaría de Bienestar, Carlos Luna Vázquez destacó el liderazgo, compromiso social y sensibilidad humana de la mandataria estatal y reconoció su papel fundamental en la consolidación de un gobierno cercano a la gente, “la más humana y solidaria del país”.

“Nos enseñaste que soñar en grande, trabajar con entrega y no rendirse ante los tropiezos permite lograr lo que parecía imposible. Si tú no hubieras seguido adelante, muchos de nosotros no estaríamos aquí hoy”, recordó los momentos difíciles vividos en procesos anteriores y resaltó la perseverancia de la gobernadora.

- Advertisement -

Finalmente, agradeció la entrega de chalecos como un gesto simbólico del respaldo permanente hacia quienes trabajan en campo con la entrega simbólica de 90 chalecos a servidores de la nación de las regiones uno, dos y tres.

Los servidores de la nación recibieron a la gobernadora con porras y aplausos, junto con coordinadores y directores regionales, quienes fueron parte del acto.