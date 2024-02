Entrega gobernadora vales y kits para cirugía de miopía y astigmatismo a jóvenes tlaxcaltecas

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, a través del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ) entregó vales y kits para cirugía de miopía y astigmatismo a bajo costo que beneficiará a 100 jóvenes inicialmente.

En el patio central de Palacio de Gobierno, la mandataria sostuvo que los jóvenes que se someterán al procedimiento quirúrgico tendrán un cambio en su vida, una nueva historia de vida como lo dice el eslogan de su gobierno, porque esa es la finalidad, cambiar la vida de las personas.

“Muchos de ustedes, quizá usan lentes desde niños y hoy, pues ya no van a tener que usar lentes, ni comprarlos, ni estarlos perdiendo, ni buscarlos, ni a la hora de nadar y es un cambio, además de que la autoestima cambia y mejora en sus vidas y ahora veo lo incomodo que es tener lentes y así como muchas cosas que seguramente ustedes van a ir viendo”, sostuvo.

Cuéllar Cisneros agradeció el trabajo que se realizó desde el Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social del Estado para concretar este proyecto, al tiempo que subrayó que en el ITJ se ha entendido su filosofía de llegar a los jóvenes a través de diferentes proyectos y apoyos.

“Que los jóvenes sepan que la mano de su gobernadora está para ustedes y hemos hecho muchas acciones inéditas, que es lo que queremos hacer, cambios en la vida de los jóvenes”, indicó.

Finalmente, planteó invitar a más jóvenes a beneficiarse de este programa que el ITJ desarrollará de manera permanente.

A su vez, la titular del ITJ, Lucero Morales Tzompa, sostuvo que se registraron 150 jóvenes, sin embargo, en una primera etapa serán ooerados 100 y el resto en otra etapa del programa “Visualizando tu Futuro”.

“Cuando fuimos a hacer sus valoraciones me platicaron que habían postergado su operación por diferentes impedimentos, uno de ellos porque no tenían la certeza o no conocían los hospitales que fueran confiables y profesionales para realizar esta intervención tan delicada. Otro impedimento y creo el más constante son los altos costos que tienen estas operaciones y que ustedes nos han comentado que en ocasiones pueden superar los 30 mil pesos”.

Lucero Morales aseguró que los jóvenes que serán intervenidos a partir del próximo 26 de febrero deben tener la plena certeza de que están en las mejores manos con especialistas que tienen más de 20 años de experiencia en padecimientos oftalmológicos y que utilizan tecnología láser de punta para realizar las cirugías y aseguró que tendrán resultados garantizados por muchos años.

Las autoridades entregaron vales y kits a Edgar Juárez Rojas, Doris Castañeda Ahuatzin, Emanuel Rojas García, Janet Arroyo Sánchez y Eduardo Velázquez Candia.

Los jóvenes que serán intervenidos son de los municipios de Apizaco, Xicohtzinco, Quilehtla, Tetla, Teacalco, Apetatitlán, Tzompantepec, Tlaxcala, Yauhquemehcan, Totolac, Contla, Chiautempan y San Pablo del Monte.

También de Ayometla, Huamantla, Santa Cruz, Xiloxoxtla, Ixtenco, Tepetitla, Papalotla, Tetlanohcan, Teolocholco, Huactzinco, Mazatecochco, Xaltocan, Zacatelco, Tlaltelúlco, Atltzayanca, Tlaxco, Hueyotlipan, Terrenate y Panotla.

En el evento estuvieron la presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala, María Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar; el secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses y el beneficiario Eduardo Velázquez Candia, entre otros.