Entrega gobernadora primera etapa de la sustitución de pavimento en vialidad de Xaloztoc

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, a través de la Secretaría de Infraestructura (SI) y el programa “Peso a peso”, entregó la primera etapa de la sustitución de pavimento con adoquín de la avenida 16 de Septiembre en el municipio de Xaloztoc.

En el evento se informó que la inversión realizada fue superior a 2.9 millones de pesos en beneficio de 3 mil 500 habitantes de la comunidad de San Pedro Tlacotepec.

En su mensaje, la mandataria enfatizó que con el cuidado en el manejo de los recursos y con la disposición de los alcaldes de la entidad se han realizado diversas obras en beneficio de quienes más lo necesitan.

“Este año decidimos que ese ‘Peso a peso’ fuera del gasto corriente, qué quiere decir, que se haga un verdadero recorte a gastos infructuosos, que ahorre cada presidente para que nosotros podamos darles lo doble de lo que ellos ponen y no todos los presidentes han querido participar”, explicó.

Ante los habitantes, Cuéllar Cisneros agradeció que en el caso de municipio de Xaloztoc su alcalde haya tenido voluntad para contribuir al desarrollo del municipio y del estado.

“Decirles que también aquí en Xaloztoc hemos invertido 35 millones en obra social como la puesta en marcha de la Unidad de Bienestar para tu Nutrición que atiende también a mujeres que son madres solteras, a las que se les da comida gratuita para ellas y sus hijos; durante todo el mes o bien para que lo cambien por productos de la canasta básica”, acotó.

La mandataria también detalló las acciones realizadas en materia de salud en los primeros dos años de su gobierno, “yo no he escatimado un solo centavo en dar lo mejor para Tlaxcala; hoy tenemos 7 mil 800 nuevos equipos médicos, entre mastógrafos, ultrasonidos, equipos, los mejores no nada más del país sino de Latinoamérica”.

En su intervención, el secretario de Infraestructura, Diego Corona Cremean resaltó que en Xaloztoc el gobierno del estado ha invertido cerca de 10 millones de pesos en infraestructura pública, al tiempo que también explicó los trabajos realizados en la obra que entregó la gobernadora.

“Son 398 metros lineales de calle, pavimento con adoquín en 3 mil 478.41 metros cuadrados, 221 metros lineales de banquetas y 147 metros de guarniciones más señalamientos”.

A su vez, el presidente municipal de Xaloztoc, José Rafael Coca Vázquez agradeció el respaldo a la mandataria tlaxcalteca por apoyar al desarrollo de la demarcación.

Señaló que “es una arteria muy importante, ya que no solo beneficia a nuestras comunidades, sino también al municipio de Tocatlán, esta es una vía muy transitada, entonces el beneficio es mayor y por eso quisimos aprovechar este recurso gobernadora para el beneficio de la ciudadanía”.

Al evento asistió el diputado local, Jaciel González Herrera, integrantes del ayuntamiento y habitantes de la comunidad de San Pedro Tlacotepec, entre otras autoridades.