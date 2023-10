Entrega gobernadora Lorena Cuéllar obra pública en Totolac con inversión cercana al millón de pesos

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros entregó obra pública en el municipio de Totolac con una inversión estatal cercana a un millón de pesos, en beneficio de 2 mil 747 habitantes de la comunidad de Acxotla del Río. Los trabajos realizados consistieron en pavimento con adoquín, agua potable y alcantarillado sanitario en calle Los Pinos en la comunidad de Acxotla del Río.

Ante los habitantes, la mandataria estatal recalcó que a través de un trabajo coordinado, sin distingo de colores en los 60 municipios, se trabaja para mejorar las condiciones de vida de los tlaxcaltecas.

“Hoy en los 60 municipios trabajamos de la mano, me he involucrado con cada presidente municipal y hemos caminado juntos. Esa es la gran diferencia que su gobernadora, independientemente de mandar un presupuesto, que es el que se enviaba, no se les deja solos, cada gobierno mandaba el presupuesto y era todo lo que se recibía de parte del gobierno”, mencionó.

Cuéllar Cisneros subrayó que en Totolac su administración ha invertido más de 10 millones de pesos en acciones de carácter social, obra pública e infraestructura educativa. “Aquí en Totolac hemos ayudado en la restauración de la capilla de Tepeticpac, en la avenida Zaragoza, en calle Agricultura, en calle El Ranchito, además de la construcción de la unidad deportiva en su primera etapa… la ampliación de la presidencia de comunidad de San Miguel Tlamahuco, entre otras acciones”.

Posteriormente, la gobernadora también inauguró la calle Nezahualcóyotl en la comunidad de Tepeticpac que beneficiará a más de 200 habitantes, con lo que se garantiza una vía segura y transitable que facilita la movilidad de vehículos y peatones.

A su vez, el titular de la Secretaría de Infraestructura (SI), Diego Corona Cremean detalló que los trabajos realizados por el gobierno del estado en Acxotla abarcan una longitud de 112 metros lineales y más de 800 metros cuadrados de adoquín, guarniciones y un muro de contención.

“Mi reconocimiento a la gobernadora Lorena Cuéllar por su invaluable apoyo en la realización de esta obra. Gracias a su liderazgo hoy estamos celebrando el fruto de un trabajo conjunto que beneficiará no solo a los habitantes de esta comunidad, sino a todos los que transitan por esta calle que une a varias comunidades”, expuso.

A nombre de los habitantes, los presidentes municipales de Totolac, Ravelo Zempoalteca Enríquez y los de comunidad de Acxotla, Armando Aguilar León y de Tepeticpac, Héctor Soria Díaz, agradecieron a la mandataria las obras realizadas a favor de los habitantes.

“Sabemos de su empeño, sabemos de su gran trabajo a nivel estado y sabemos de los retos que tiene. Agradecemos la entrega de esta calle con la que hoy somos beneficiados y así como esta obra de impacto dentro del municipio de Totolac, tenemos más calles con las que nos ha apoyado y más acciones que ha realizado dentro del municipio de Totolac”.

En tanto, el diputado local, Lenin Calva Pérez afirmó que la transformación del estado de Tlaxcala comienza desde sus comunidades, “cuando se trabaja con pasión, con humildad, con honestidad, con dedicación y con amor a su tierra, es posible generar el cambio de cada rincón del estado”, concluyó.