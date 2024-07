Entrega gobernadora Lorena Cuéllar 33 vehículos a trabajadores de la educación

En reconocimiento al magisterio tlaxcalteca, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, acompañada del secretario de Educación Pública del Estado, Homero Meneses Hernández, entregaron 33 vehículos a igual número de trabajadores que resultaron ganadores en los sorteos conmemorativos del Día del Maestro, de la Educadora, así como del Personal de Asistencia y Apoyo a la Educación.

El total de la inversión del gobierno del estado es de 9 millones 179 mil 559 como parte de las prestaciones que recibe el magisterio tlaxcalteca por su labor diaria a favor de las niñas, niños y adolescentes.

En el evento que se desarrolló en Casa de Gobierno, la mandataria estatal reconoció el compromiso y dedicación de los trabajadores de la educación, pues representan un pilar fundamental en el desarrollo del estado.

“Mi reconocimiento y gratitud por estar presentes, por siempre ponernos de acuerdo porque este gobierno es de diálogo entre concertación y así como me comprometí en un principio a velar para que todas las prestaciones todos los beneficios que como sindicatos se habían tenido continúen, desde luego siempre contarán con todo mi apoyo”, refirió.

Ante los docentes Cuéllar Cisneros destacó que de manera histórica se ha invertido en el sector educativo en la rehabilitación de mil 66 escuelas, en la creación de cinco nuevas universidades, en 20 nuevos bachilleratos y tres nuevas carreras a cargo de Bellas Artes.

“Hemos hecho una inversión histórica como gobierno del Estado más de 37 millones de pesos para la atención a planteles, recursos que se entregan a los padres de familia, lo mismo que hace nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador con la Escuela es Nuestra, el gobierno del Estado asume inversiones muy fuertes para que ninguna escuela se quede atrás”, destacó.

Durante su intervención, el secretario de Educación, Homero Meneses Hernández, refirió que, durante la actual administración, encabezada por Cuéllar Cisneros, las y los trabajadores de la educación son revalorizados, toda vez que las condiciones laborales se atendieron y corrigieron.

“De ahí la importancia de la instrucción de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros cuando me dijo, hay que revalorizarlos en todos los sentidos desde la formación, desde la atención, desde sus eventos y con el sindicato como bien lo dijo Cutberto Chávez de la Rosa tenemos que hacerlo atendiendo lo que ustedes ya han venido logrando a lo largo de los últimos años entregando los vehículos no como un elemento de revalorización, si no apenas como de reconocimiento”, enfatizó.

En tanto, los secretarios generales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de la sección 31, Cutberto Chávez de la Rosa y de la sección 55, Jorge Guevara Lozada, agradecieron la entrega de los vehículos y reconocieron el compromiso de quien encabeza el Ejecutivo con los sindicatos y el magisterio.

De manera simbólica, los trabajadores de la educación que recibieron las llaves de sus vehículos de manos de las autoridades fueron Laura Ordóñez Gutiérrez, Andrés Contreras Pérez, Iliana Calderón Zavaleta e Irma Verboonen Cegueda.

También estuvieron presentes la secretaria general del Sindicato de Maestros Mártires de 1910, Paola Mendieta Popócatl; el secretario general del Sindicato Justo Sierra, José Luis Hernández Torres; la secretaria general del Sindicato Juárez Blancas, Irma Verboonen Cegueda, los representantes del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE ante la Sección 31, Maurino Morales García; y ante la Sección 55, Mario Armando Valdez Herrera, entre otras autoridades.