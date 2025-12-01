Entrega gobernadora equipo a comedores escolares del Sedif

Con el firme compromiso de garantizar una alimentación digna, nutritiva y saludable para la niñez tlaxcalteca, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la entrega de equipamiento para comedores escolares del Programa de Alimentación Escolar, en su modalidad caliente, del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif).

En la escuela primaria bilingüe Huitzilopochtli, de la comunidad de San Isidro Buensuceso, municipio de San Pablo del Monte, la mandataria estatal recordó que Tlaxcala es el segundo lugar a nivel nacional en reducir la pobreza alimentaria, y parte de ese logro se debe a acciones como esta.

Cuéllar Cisneros aseguró que “es un compromiso de mi gobierno que llegaran los desayunos y también las despensas de manera gratuita; hoy, es la primera vez que esto sucede, y vamos a seguir apoyando a los comedores, porque amor con amor se paga, como decía nuestro presidente, y esta es una manera de contribuir para que sus niños tengan todos los días comida calientita”.

Precisó que, con esta acción, se fortalece este año el funcionamiento de 192 desayunadores escolares y se impulsa la transición de alimentación fría a caliente en más planteles, ampliando así el acceso de niñas y niños a alimentos completos y preparados en condiciones óptimas.

En su intervención, la presidenta honorífica del Sedif, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar destacó que una buena alimentación es “el abrazo que acompaña a cada niña y niño para crecer fuertes, seguros y listos para cumplir sus sueños” y bajo esta convicción reafirmó la misión de mejorar las condiciones en que se preparan y distribuyen los alimentos dentro de las escuelas.

Refirió que, entre 2023 y 2025, se ha impulsado una estrategia sostenida para dignificar los espacios de preparación de alimentos. Tan solo en 2023 se equiparon 285 escuelas, beneficiando a 30 mil 681 niñas y niños. Para 2024, se realizaron 20 equipamientos, que permitieron apoyar a mil 795 estudiantes, y en 2025, la meta avanza con 192 equipamientos, con los que se beneficia a 18 mil 692 niñas y niños más.

Comentó que en el equipamiento de este año se incluyen 20 cocinas móviles, como solución inmediata para planteles sin infraestructura.

El titular de la Secretaría de Educación Pública del estado (SEPE), Homero Meneses Hernández afirmó que el gobierno estatal continúa impulsando mejoras educativas para que los alumnos tengan espacios dignos, pues se han efectuado diversas acciones y obras de infraestructura.

Asimismo, reconoció el compromiso de las presidentas de los DIF municipales, subrayando que su apoyo ha sido fundamental para fortalecer el trabajo comunitario y educativo en la región.

Al cierre del año, el Sedif habrá equipado a un total de 497 comedores escolares, beneficiando a más de 51 mil 160 niñas y niños, quienes hoy reciben alimentos calientes todos los días en espacios más seguros, higiénicos y funcionales.