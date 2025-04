Entrega gobernadora Cuéllar obras viales en Xicohtzinco y Mazatecochco

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros inauguró dos obras viales en los municipios de Xicohtzinco y Mazatecochco, con una inversión de 2 millones 234 mil 396 pesos, en beneficio de 14 mil 584 pobladores, a fin de mejorar la circulación de personas y vehículos.

En su mensaje ante ciudadanos de Xicohtzinco, Cuéllar Cisneros reiteró su compromiso de trabajar a favor de todos los tlaxcaltecas, por ello dio a conocer que en ese municipio se han invertido más de 27 millones de pesos de manera extraordinaria al presupuesto del presidente municipal en diferentes obras y acciones.

“Quiero decirles que como gobernadora me he preocupado porque todos tengan beneficio de alguna u otra manera; estoy aquí para escucharlos y atenderlos. Yo tengo un compromiso y por eso le digo al presidente que cuenta con mi respaldo con el programa Peso a Peso podremos hacer muchas cosas”, acotó.

Mientras, en Mazatecochco, refirió que “hemos invertido aquí más de 43 millones de pesos extras al presupuesto del presidente en estos tres años; los presidentes tienen pocos recursos, por eso no podemos pedirles mucho, pero yo ya me he unido con cada uno para hacer muchas más obras”.

En representación del titular de la Secretaría de Infraestructura (SI), Diego Corona Cremean, el director de Obras Públicas, Eduardo Hernández Tapia aseguró que la inauguración de obras en ambos municipios representa el compromiso firme de seguir mejorando la vida de la comunidad.

Precisó que para la primera obra entregada en la calle Reforma de Xicohtzinco se destinó un presupuesto de un millón 166 mil 380 pesos, para la realización de 536 metros cuadrados de adoquín, pintura en guarniciones, dos reductores de velocidad y pintura en los reductores de velocidad en beneficio de más de 14 mil habitantes.

Hernández Tapia detalló que en la segunda obra en la calle Tequicuentla, segunda sección de Mazatecochco, la inversión fue de un millón 68 mil 16 pesos para la colocación de adoquín y pintura de guarniciones, “lo cual es el resultado del interés y compromiso de la gobernadora, por escuchar y atender las demandas de los ciudadanos”.

En su oportunidad, el presidente de Xicohtzinco, Juan Ramírez Ávalos agradeció el respaldo de la titular del Ejecutivo para la transformación y progreso de la demarcación; “somos un municipio que queremos el desarrollo, por ello trabajaremos hombro con hombro con usted, ya que hace años que nuestra comunidad no recibía un gobernador y hoy nos honra con su presencia”.

Por último, el alcalde de Mazatecochco, Emilio González Cortés ofreció trabajar de la mano para escribir una nueva historia en beneficio de los habitantes, con obras como la construcción de una nueva presidencia municipal, el Centro de Control y Comando (C2) y una Unidad Básica de Rehabilitación (UBR).

En los eventos de entrega de obras también estuvieron la diputada local, Brenda Cecilia Villantes Rodríguez; funcionarios estatales, municipales, alumnos de la primaria “Felipe Santiago Xicohténcatl”, y vecinos de Xicohtzinco y Mazatecochco.