Entrega gobernadora acciones del programa “Construyendo Viviendas Adecuadas 2022”

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros entregó un cuarto dormitorio del programa “Construyendo Viviendas Adecuadas 2022” de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda (SOTyV), con una inversión de 65 mil pesos, en el municipio de San Juan Huactzinco,

Durante la entrega resaltó que el gobierno del estado trabaja para recuperar la confianza de los ciudadanos a través de acciones concretas que beneficien a la población tlaxcalteca.

“Es una hermosa responsabilidad ser gobernadora porque es la oportunidad de ver y atender a la gente que más lo necesita”, aseguró.

Además, reconoció la labor de los presidentes municipales y de comunidad, pues son gestores de familias que requieren este tipo de apoyos, debido a que son los más cercanos a los ciudadanos y saben cuáles son los vecinos que deben ser atendidos con mayor prontitud.

“Porque ellos conviven con la sociedad, están cercanos. A mí me da mucho gusto que estemos aquí y que vivan más cómodos”, resaltó.

En su mensaje, la beneficiaria del cuarto dormitorio, Rubí Juárez Elías reconoció el esfuerzo del gobierno del estado, tras señalar que había solicitado durante 10 años un apoyo para mejorar su vivienda, debido a que sufre de ciática, sin embargo, fue hasta la actual administración que encabeza Lorena Cuéllar, cuando por fin su sueño se hizo realidad y hoy puede tener una vida digna.

“Agradezco que me dieron este apoyo porque ya son cuántos años que he buscado para que me hiciera mi cuartito y vivir sola, porque yo soy una persona discapacitada, yo dependo de mí, muchísimas gracias, que dios me los bendiga a todos y que me los cuide mucho”, señaló.

En su oportunidad, el titular de la SOTyV, Leonardo Uriarte Parra informó que en el municipio de San Juan Huatzinco han realizado cuatro construcciones para mejorar el mismo número de viviendas, además de que se desarrolla la unidad básica de vivienda de policías, lo que contribuye al avance en las políticas públicas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

“Son políticas públicas dictadas por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para consolidar la transformación que exige el estado y el país”, señaló.

En la entrega estuvieron el alcalde de San Juan Huactzinco, Josué Guzmán, regidores y familiares de la beneficiaria.