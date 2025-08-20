Entrega Fomtlax 1.1 mdp en créditos para fortalecer a Mipymes tlaxcaltecas

El Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (Fomtlax) realizó la primera entrega de cheques correspondiente al mes de agosto, en beneficio de 20 micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) de distintos municipios del estado, con una inversión de un millón 150 mil pesos.

La iniciativa forma parte de la estrategia que impulsa la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para fortalecer la economía local y generar oportunidades de crecimiento para emprendedores y productores de los sectores comercial, agrícola, ganadero, industrial y de servicios.

El director general de Fomtlax, Carlos Augusto Pérez Hernández dio a conocer que el 60 por ciento de los créditos entregados corresponde a personas que, por primera vez, aceden a financiamiento, lo que abre nuevas posibilidades para giros como maquila y confección de ropa, papelerías, servicios de alquiler, cultivos en invernadero, explotación de ovinos y porcinos, producción de granos básicos y tiendas de abarrotes, entre otros.

Pérez Hernández detalló que estos apoyos impactan de manera directa en la economía de las diferentes regiones del estado.

“El compromiso de la gobernadora Lorena Cuéllar es seguir acercando financiamiento accesible y oportuno, a fin de que más tlaxcaltecas vean en el Fomtlax un aliado real para avanzar en la consolidación de pequeños negocios”, afirmó.

Los recursos entregados beneficiaron a unidades productivas de Xaloztoc, Cuapiaxtla, Papalotla, Xicohtzinco, Teolocholco, Nanacamilpa, Benito Juárez, Tetla, Tlaxcala, Cuaxomulco, San Pablo del Monte, Ixtacuixtla, Panotla, Chiautempan y Tlaxco.

Con este tipo de acciones, el gobierno del estado promueve el acceso al crédito como una herramienta clave para el fortalecimiento de los sectores productivos de Tlaxcala.