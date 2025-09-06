Entrega de camas hospitalarias casa por casa, mejora atención de pacientes postrados y apoya a sus cuidadores

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la entrega de camas hospitalarias en beneficio de personas en situación de postración, como parte del programa que impulsa el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), con el objetivo de brindar comodidad a los pacientes y una atención más digna dentro de sus propios hogares.

En tres años de operación, la estrategia ha permitido entregar 690 camas hospitalarias en todo el estado, mediante un esquema casa por casa que garantiza que el apoyo llegue de manera directa a las familias, sin necesidad de traslados ni gastos adicionales.

La mandataria subrayó que esta acción representa más que la entrega de un mobiliario especializado: significa mayor confort para los pacientes y un respiro para sus cuidadores, al facilitar la atención y prevenir complicaciones de salud.

“Somos el único estado del país que entrega este tipo de apoyos directamente en los hogares, y eso habla de nuestra preocupación por quienes están en casa y requieren cuidados especiales. A la fecha hemos entregado 690 camas y vamos por muchas más”, expresó Cuéllar Cisneros.

La gobernadora agradeció la confianza de las familias tlaxcaltecas y aseguró que este respaldo busca ser un aliciente tanto para los pacientes como para sus cuidadores, quienes muchas veces ponen en pausa su vida para atender a sus seres queridos.

Por su parte, la presidenta honorífica del SEDIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, enfatizó que este programa refleja el verdadero sentido del organismo: servir con amor y compromiso a los sectores más vulnerables.

“Con esta acción no solo entregamos una cama hospitalaria, también brindamos tranquilidad y apoyo. Este mobiliario representa comodidad para el paciente, prevención de complicaciones médicas y la posibilidad de recibir atención más digna y humana dentro de su propio hogar”, afirmó.

Durante el evento se realizó la entrega simbólica de camas y colchones, reafirmando el compromiso del gobierno estatal, a través del SEDIF, con la salud, la dignidad y la calidad de vida de quienes más lo necesitan.