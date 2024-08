Entrega Ddeser Recomendaciones para la Justicia Económica de Mujeres en Industria Indumentaria al gobierno estatal

La creación de un protocolo de inspección laboral con perspectiva de género y de un directorio con datos precisos y sistematizados, entre otras

acciones, son parte de las Recomendaciones para la Justicia Económica de las Mujeres de la Industria Indumentaria de Puebla y Tlaxcala, que organizaciones civiles entregaron al gobierno estatal.

Este documento fue recibido por Herminia Hernández Jiménez, directora de Evaluación y Seguimiento del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobierno (Segob) y por Jakqueline Ordóñez Brasdefer, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Rosario Texis Zúñiga, directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser–Tlaxcala), una de las organizaciones civiles participantes en el proceso de visibilización de esta situación, refirió que este “es un tema bastante delicado” y que en muchas ocasiones genera resistencias.

Recordó que este ha sido un trabajo arduo de varios años, el cual reconoce un problema y que las mujeres “no estamos en el mismo piso, ni laboral ni socialmente, pero que pesa mucho cuando no hay condiciones dignas laborales” y que hay omisiones del Estado, además de invisibilización, pues trabajan en condiciones indignas.

Repasó que se hallaron muchas situaciones, como la subordinación de género, dobles o triples cargas laborales tanto en la industria de maquila como en los hogares donde hay una carga doméstica; enfermedades, desconocimiento de sus derechos y falta de información sobre atención que brindan las instituciones, entre otras.

Remarcó que toda la población consume una prenda o un artículo que muchas veces viene de manos de esas mujeres que no tienen condiciones dignas y que quizá se paga por un trabajo que no es valorado, porque ellas reciben un salario bajo.

Acentuó que estas desigualdades “se miran en este contexto de violencias, negaciones de derechos y afectaciones a la salud y a la vida”.

Remarcó que junto con Edith Salazar de Gante, también académica, realizó la investigación que muestra la realidad de esas mujeres y la cual ha derivado en recomendaciones.

Subrayó que los testimonios aportados por las trabajadoras en las visitas a varias maquilas evidenciaron condiciones insalubres, jornadas laborales muy largas y “pagos muy cortos”.

Muchas aceptan el trabajo en esas industrias porque les permiten llevar a sus hijo o hija, pero sin que existan condiciones dignas para los infantes en ese espacio.

“Prefiero que me den 300 o 400 pesos a que no tenga un empleo para llevar a mis hijos o hijas, entonces se conforman. Por ejemplo, la borra de las telas les termina dañando los pulmones… no pueden estar tomando tanta agua porque el patrón o la patrona les dice que no les va a pagar si están saliendo al baño, y vienen problemas de insuficiencia renal, en la digestión”, relató.

Por tanto, subrayó que hay mucho por hacer, de ahí la necesidad de presentarle al estado esta situación y “que hay más cosas por mirar, que hay otras violencias y otras desigualdades que están aquí en presentes” y que se debe hacer algo.

De esta manera, Equidad de Género, Ciudadanía y Trabajo en Familia, la Fundación Avina y la Iniciativa Arropa, que también realizan trabajos en la materia, y Ddeser–Tlaxcala, entregaron las recomendaciones.

Denisse Velez Martínez, de Equidad de Género, puntualizó que este documento está basado en tres ejes. El primero es la invisibilidad, por lo que se debe compartir con ellas cuáles son sus derechos.

El segundo, es la omisión estatal de no garantizar los derechos laborales, pues la normatividad federal y la estatal no facilitan la inspección laboral, por lo que es “un gran reto” hacerlo.

De ahí que se plantea la creación de un protocolo de inspección laboral con perspectiva de género, para que en esta y otras industrias que también están feminizadas, se identifiquen esos puntos en los que hay que colocar mayor atención, a fin de que se garanticen todos sus derechos, incluidos los sexuales y reproductivos, citó.

Y –dijo– el tercero tiene que ver con la falta de información pública, por lo que es una recomendación muy concreta y de corto plazo, para la integración de un inventario o directorio que permita conocer cuántas trabajadoras en la industria hay y en dónde están, porque la información existente proviene de estadísticas nacionales “que están muy agregadas”, por lo que es necesario sistematizarla y actualizarla constantemente.

En este acto, efectuado en el Museo Miguel N. Lira, también fue presentado el video animado “Coser y cuidar. La doble carga laboral de las trabajadoras de la industria indumentaria”, sobre el cual algunas asistentes resaltaron que estas mujeres, en ocasiones, también sufren abuso sexual en esas fábricas, así como el temor de muchas para denunciar cualquier tipo de agresión.

Asimismo, se dictó la conferencia “Tejiendo la justicia para las trabajadoras de la industria indumentaria”.