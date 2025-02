Entre papalotes y tradición, transcurre la vida de Leoncio Sandino

En las inmediaciones del Festival del Papalote, realizado en San Pablo Apetatitlán, Leoncio Sandino Torres vende sus papalotes. En su negocio “Volemos Juntos” tiene más de 15 años dedicándose a la fabricación de estos coloridos objetos, aunque apenas desde hace año y medio participa en exhibiciones. “Tenemos como 70 papalotes gigantes, pero aquí solo podemos vender, no exhibir”, comenta Sandino mientras muestra algunos de sus modelos.

Originario de Santa Clara Coyuca, Puebla, Leoncio ha llevado sus creaciones a distintos eventos en el país. En su catálogo hay desde los clásicos romboides hasta figuras imponentes como tiburones, guacamayas y ballenas. “Mira, si quieres te los muestro, aquí los tengo en el celular”, dice entusiasmado al hablar de los diseños que están en su fan page de Facebook.

El negocio es completamente familiar. Su esposa y sus hijas participan en la elaboración de los papalotes, un oficio que Sandino aprendió de un hombre que ya falleció. “Él me enseñó y después fui aprendiendo más hasta que lo convertí en mi forma de vida”, recuerda. Su pasión por el oficio es evidente: “Esto me da de comer y me ha permitido recorrer muchos lugares”.

La confección de estos papalotes no es sencilla. A diferencia de los tradicionales de papel de china, los suyos están hechos de tela y nylon, lo que les da mayor resistencia. “En La Magdalena, por ejemplo, hay una competencia donde usan los de papel, pero los nuestros son más duraderos”, explica.

Los precios de los papalotes varían según su tamaño y diseño. Los más pequeños pueden costar entre 40 y 120 pesos, mientras que los gigantes, diseñados para exhibiciones, llegan hasta los 12 mil pesos. A pesar de su costo, cada pieza es única y elaborada con gran dedicación.

El negocio de “Volemos Juntos” los ha llevado a participar en festivales y exhibiciones en distintos estados del país, como Hidalgo, Querétaro y Veracruz. “Ahorita nos vamos a Santa Cruz, luego al Estado de México. Andamos por todos lados”, dice Leoncio sobre sus próximas presentaciones.

Sin embargo, el artesano reconoce que la tradición de volar papalotes se ha ido perdiendo con el tiempo. “Casi por lo regular ya no los vuelan, ahora los niños prefieren el internet o el celular”, lamenta. Pese a ello, sigue firme en su objetivo de compartir la magia de los papalotes con quienes aún quieran levantar uno al viento.

Para conocer más sobre su trabajo, Leoncio invita a visitar su página Volemos Juntos, donde muestra sus creaciones y las exhibiciones en las que participa. Mientras tanto, sigue viajando con sus papalotes, llevando consigo el deseo de que esta tradición no se pierda en el aire.