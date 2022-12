Entre felicitaciones, buenos deseos e impunidad termina el año

En los últimos días han iniciado acciones de fin de año, las instituciones han comenzado a compartir mensajes y postales de buenos deseos, así como avisos de los días que se tomarán de descanso, dando una pausa a los servicios, incluso iniciando los festejos navideños como desfiles y ofreciendo comidas y cenas para despedir este 2022.

Claro que los mensajes que estaremos escuchando en estos últimos días del año serán en la misma lógica de asegurar que Tlaxcala es la entidad más segura, que las y los tlaxcaltecas estamos en paz y que podemos confiar en que las instituciones están comprometidas. El 25 de diciembre conocimos la actualización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirmado estas declaraciones, “que los feminicidios han disminuido”, que “la trata de mujeres y niñas se ha contenido a un año de gobierno”; lo que resulta muy fácil, ya que al no iniciar carpetas de investigación de forma adecuada, al no investigar con perspectiva de género, ni aplicar los estándares internacionales, claro que no suman a las cifras de delitos contra las mujeres.

No podemos basarnos únicamente en las cifras respecto de las carpetas de investigación iniciadas, pues las mismas instituciones han referido que el gran pendiente que vivimos en Tlaxcala es el sistema de justicia, pues aun cuando se esfuercen por demostrar que no existen estos delitos, negándolos, obstaculizando los procedimientos, mostrando desconocimiento y falta de interés, entre otras prácticas, esas cifras no muestran la realidad que está rebasada por la inseguridad y delitos de alto impacto.

Se ha creado un contexto de impunidad, de sorprendente negación de la inseguridad que vivimos las mujeres, de pasividad y tolerancia hacia todas las formas de violencia contra las mujeres; las buenas intenciones y los buenos deseos no alcanzan para contrarrestar estas realidades, llamar a la cultura de la denuncia no es suficiente cuando la efectividad de la atención aún es remota.

Año con año sabemos de las acciones que algunas instituciones llevan a cabo de forma constante para hacer frente a la violencia y las desigualdades que vivimos las mujeres; sin embargo, aún se delegan estas líneas de acción a un par de instituciones, sin comprender la estructura que permanece protegiendo al sistema de poder sobre las mujeres y las condiciones bajo las cuales accedemos a nuestros derechos humanos.

Qué desafortunado que durante la sesión del 8 de diciembre en el Congreso del estado, se haya votado en contra de la propuesta de incremento al presupuesto designado para atender los pendientes hacia las mujeres, que se mantengan otras prioridades a pesar de la grave situación que se vive respecto de la violencia que vivimos mujeres y niñas. Los resultados de la Encuesta sobre las Dinámicas y Relaciones en el Hogar (Endire 2021) mostraron un grave aumento en la violencia obstétrica, al pasar del tercer lugar al segundo con mayores niveles de este tipo de violencia; sin embargo, sigue sin ser de urgencia para su atención, prevención y sanción; como parte de la violencia institucional, se prefiere guardar silencio y negar.

El aumento que se designó para este año al presupuesto dirigido al Instituto Estatal de la Mujer (IEM) no alcanza ni el millón de pesos, no se dimensiona la urgencia de contar con recursos suficientes para generar acciones con verdadero impacto, especializadas, con enfoque de género e interseccional; si bien se cuenta con recursos federales para operar proyectos, éstos solo se desarrollan durante unos meses, un presupuesto que a nivel federal también disminuye constantemente; para los gobiernos se trata de crear una percepción de disminución en la violencia contra mujeres y niñas, a pesar de todas las evidencias que demuestran lo contrario.

Los “retos” son muy amplios, las instituciones no pueden enviar mensajes de magia navideña, de disfrutar las fiestas en paz y amor cuando permanecen impunes los feminicidios, difiriendo audiencias, las desapariciones que no se investigan o que ni siquiera se difunden las fichas de búsqueda de mujeres y niñas, la violencia familiar que se normaliza o que las autoridades abonan a los riesgos feminicidas que enfrentan las mujeres, negando órdenes de protección y regresándolas a sus casas con los agresores.

Este no fue el año del cambio, la transformación no llega para las mujeres, no sólo el presupuesto estatal al instituto es un reflejo de esto, sino también en los municipios, pues los institutos municipales de las mujeres apenas si cuentan con un espacio adecuado para brindar atención a las mujeres, muchos de estos dependen del DIF para operar y el recurso es mucho menor, dependen en gran medida de recurso federal para contar con personal especializado que garantice una atención adecuada y sensible.

Las propuestas del movimiento feminista no se trata de cartas a Santa Claus o a Reyes Magos, sino de deudas históricas, de análisis de nuestros contextos cotidianos y de las resistencias institucionales para atender de forma efectiva los problemas que vivimos las mujeres; por lo tanto, no podemos esperar solo buenos deseos de las autoridades, esperamos que cumplan con sus obligaciones, con las declaraciones y compromisos hechos frente a personalidades como la gran feminista Marcela Lagarde en el marco de los 16 días de activismo, o doña Irinea Buendía para atender los feminicidios de forma adecuada a inicios del año, sin que esto a la fecha se vea reflejado; lo mismo con autoridades federales.

Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil seguimos implementando estrategias dirigidas al fortalecimiento de las capacidades para la atención integral a mujeres sobrevivientes de violencia, a pocas sesiones de terminar el Seminario de Profesionalización para la Atención de la Violencia Sexual y Feminicida, financiado por el Fondo Canadá, podemos observar que las instituciones necesitan especialización, que las mujeres comprometidas a formarse siguen enfrentando dificultades institucionales, que los compañeros hombres siguen cómodos sin responsabilizarse; que hay temas que no se están abordando como parte de estas violencias, quedando desdibujadas en los planes de trabajo.

Para muchas mujeres, niñas y niños no será una feliz Navidad, ni mucho menos un año nuevo próspero, pues no existen las condiciones en nuestro estado sin presupuesto digno para las mujeres, sin titular de la Comisión de Seguridad Ciudadana, sin justicia.

*Colectivo Mujer y Utopía A.C.

[email protected]