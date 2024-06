Entre el retiro y el llamado. El presidente de la República expresa, en múltiples ocasiones, que una vez que termine su sexenio se retira de la vida pública. Para dedicarse a escribir en su rancho de Palenque: “La chingada”.

2021: “Pero desde luego, nada más quiero cerrar el ciclo, septiembre del 24. Se acabó y me retiro por completo de la política. Me jubilo y no vuelvo a participar en nada. Pero no sólo en actos públicos, ni siquiera en declaraciones ni en mensajes en las redes, nada”.

2023: “Yo me voy a Palenque terminando, yo me jubilo. En septiembre del año próximo me retiro por completo de la actividad política y ya no asisto a nada, ni a conferencias, ni a dar consejos, ni a ningún seminario, y mucho menos acepto cargos, nada, nada”.

2024: “ya me voy a Palenque en cinco meses, me despido de ustedes por anticipado, me han tratado muy bien, con respeto, y considero que han sido correspondidos, les he tratado también con respeto y he cumplido los compromisos que hice desde el inicio de mi gobierno”.

Por ello, llama mucho la atención que, en la mañanera del 7 de junio, exprese: “Yo concluyo y no voy a tener representante y solo atendería yo un llamado de mi presidenta, también haciendo uso de mi derecho a disentir, toda la vida, pero es lo único, …”.

Esa declaración hizo temblar a la clase política y economía nacional e internacional. Porque será muy difícil que López Obrador deje un vacío en tanto se asienta el poder de la primera presidenta. Lo que puede provocar una convivencia pacífica o una ruptura.

Aunque todos reconocen que será complejo, muy complejo la asunción del liderazgo del Movimiento de Regeneración Nacional. Parafraseando a Marx: Un fantasma recorre México, es el fantasma del presidente de la República.