Entre confrontaciones, por mayoría de votos designan a Montiel Sosa como presidente del TET

El pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) designó al magistrado por ministerio de ley, Lino Noé Montiel Sosa como presidente de este órgano jurisdiccional, cargo que ostentará a partir de este 1 de febrero y hasta el 31 de enero de 2026.

Este miércoles, en sesión privada, por mayoría de votos, los magistrados se decantaron por el secretario de acuerdos en funciones de magistrado, para ocupar la titularidad de ese órgano que deja Claudia Salvador Ángel el último minuto de este 31 de enero.

Fue la propia Salvador Ángel quien propuso que Montiel Sosa asumiera esa posición, a la cual también aspiraba el magistrado Miguel Nava Xochitiotzin. Así, con el voto de ella y del beneficiado, por mayoría, se eligió al nuevo titular del TET.

Recordar que Montiel Sosa ocupa esa posición en virtud de que el Senado de la República tiene más 13 meses en omisión, pues desde finales de noviembre de 2022 mantiene paralizado el proceso de designación de la persona que debería haber ocupado la vacante que dejó, por conclusión de mandato, el ahora ex magistrado José Lumbreras.

Más tarde, en sesión especial y pública, esta condición que guarda la magistratura que ocupa Montiel Sosa fue observada por el jurista Miguel Nava, quien pidió que la designación no recayera en el secretario de acuerdos, pues aseguró que con ello se trastocaría la legalidad, por lo que anunció que impugnaría dicho nombramiento.

“Él no es magistrado, ocupa la posición por ministerio de ley. Si se elige, se violentaría la norma y si hay alguna laguna, eso no es imputable a nosotros, porque él no goza de ese nombramiento de siete años que nos da el Senado. Por favor compañeros, no se equivoquen, porque de ser así, va a haber consecuencias, vamos a impugnar”, soltó, tras un debate que se prolongó por más de media hora.

Sin embargo, Claudia Salvador enfatizó que la función de Montiel Sosa goza de toda la legalidad, por lo que minimizó cualquier posible impugnación.

Ya en votación, Claudia Salvador reiteró su propuesta a favor de Montiel Sosa y entre ambos decidieron la elección de la presidencia a favor del segundo.

Tras su designación, Montiel Sosa rindió la protesta de ley, por lo que a partir de este 1 de febrero inicia su mandato, el cual podría ser menor a dos años, pues depende de la designación del magistrado propietario que debe hacer el Senado de la República.

Ahí, el nuevo titular del TET hizo un llamado a los actores y partidos políticos y a las autoridades a favor del respeto de la legalidad, comprometiendo el trabajo “de puertas abiertas”, resolviendo los asuntos “con independencia y respeto a los principios de la función electoral”.

De acuerdo con la Ley Orgánica del TET, el presidente durará en su encargo dos años, no pudiendo ser reelecto para los dos periodos inmediatos posteriores y será electo de entre los magistrados, por el voto de la mayoría de los mismos, en sesión especial que deberá celebrarse en la fecha de conclusión del periodo del presidente saliente, misma que no podrá suspenderse hasta darse la designación. La presidencia será rotatoria.

Antes, en sesión de pleno, los magistrados ordenaron al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) modificar el acuerdo ITE–CG–107/2023, mediante el cual aprobó los Lineamientos que deberán observar los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes para el registro de candidaturas para el proceso electoral local ordinario 2023–2024, a fin de que no tengan que presentarse documentales emitidas por autoridades eclesiásticas para acreditar una auto adscripción indígena.