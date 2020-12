Entre 35 y 37 por ciento de la población tlaxcalteca ha tenido contacto con el Covid-19, estima Sesa

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Salud (Sesa), entre el 35 y 37 por ciento de la población tlaxcalteca, es decir, alrededor de 480 mil personas, ha tenido contacto con el virus Sars-Cov-2, sin embargo, esto no implica que esa cantidad de habitantes ya tenga algún nivel de inmunidad o protección contra el Covid-19.

Por ello, el titular de la Sesa, René Lima Morales insistió sobre la necesidad de que toda la población tlaxcalteca siga cumpliendo con las medidas preventivas contra el contagio del nuevo coronavirus, pues, reveló, que ya se han presentado 60 casos de re infección de la enfermedad en la entidad, lo que quiere decir que los anticuerpos que generan las personas recuperadas no brindan una protección duradera.

En días pasados, la Secretaría de Salud (Ssa) federal dio a conocer que resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Salud Pública reportan que al rededor del 25 por ciento de la población mexicana presenta anticuerpos de Covid-19.

En el caso de Tlaxcala, Lima Morales explicó que, con base a la estadística oficial de contagios confirmados a la fecha -más de 10 mil casos-, la estimación es que al menos 35 por ciento del millón 300 mil habitantes tuvieron contacto con el virus que provoca la enfermedad en algún momento de los 10 meses que lleva ya la pandemia.

Indicó que los contagios confirmados oficialmente son menos del 10 por ciento de la población, pero por el comportamiento de este tipo de enfermedades infecciosas, su tasa de ataque y potencial de replicación, “sospechamos o podemos deducir que entre el 35 y 37 por ciento de la población tlaxcalteca ya tuvo contacto con el virus”.

No obstante, el titular de la Sesa advirtió que ese hecho no garantiza que ese porcentaje de tlaxcaltecas “ya tenga anticuerpos y mucho menos que esos anticuerpos sean protectores.

“Ese ha sido, hasta el momento, el dilema y ha sido la situación por la que nosotros seguimos preparándonos como si el re contagio fuera una situación inminente y muy común. Si no nos preparáramos así y menospreciáramos la posibilidad de re contagio, estaríamos dejando un grupo en vulnerabilidad y sin preparación nosotros para poder atenderlos. No quiere decir que haya una posibilidad alta de re contagios, sino que tenemos que prepararnos como si esto fuera muy alto.

Por otro lado, Lima Morales descartó la instalación de módulos de pruebas PCR en plazas públicas de la entidad como estrategia para reducir la incidencia de contagios de Covid-19 entre la población, pues explicó que las personas que se acerquen a solicitar el diagnóstico podría no proporcionar toda la información que se requiere para dar seguimiento a los casos.

“El tomar pruebas de manera discriminatoria no es una situación con método y tendríamos un descontrol sobre cómo vamos a buscar, uno, desde la forma como llegan a solicitar la prueba y dos, la forma como hacemos el seguimiento. Si la persona no pone bien los datos no se le puede dar seguimiento, si no contestan bien la encuesta por miedo, por falta de tiempo, por lo que sea no resulta una medida completamente eficiente”.