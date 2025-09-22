Entra en funciones primer parador inteligente en el estado; está ubicado en CIX II y será monitoreado por el C5i

Con una inversión de al menos 274 mil pesos, por parte de la iniciativa privada y el municipio de Huamantla, inició operaciones el primer paradero inteligente en el estado, ubicado en Ciudad Industrial Xicohténcatl II, a fin de brindar seguridad y un espacio digno a la población usuaria del servicio de transporte público.

- Anuncio -

Javier Marroquín Calderón, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), subrayó que este es el primer parabús en su tipo tanto a nivel estatal como nacional; está equipado con paneles solares, cámaras conectadas al Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicación e Inteligencia (C5i), con cargadores para dispositivos celulares y con una pantalla para la transmisión de actividades del gobierno y de las propias empresas de los parques.

Te puede interesar: Inicia gobernadora Cuéllar jornada “Reforestemos Juntos Atltzayanca”; se invertirán 10 mdp en 330 hectáreas de cuatro ejidos

Acentuó que es de suma importancia que la población usuaria del transporte público, específicamente los y las trabajadoras de las industrias, cuente con esta infraestructura digna. conectado al C5i.

- Advertisement -

Remarcó que esto es resultado del trabajo en equipo entre el gobierno estatal, el municipio de Huamantla, la inciativa privada y el Congreso local, a través de la diputada Aurora Villeda Temoltzin, impulsora de esta iniciativa, y señaló que más empresas se sumarán para instalar otros paraderos inteligentes en toda la entidad tlaxcalteca.

Por su parte, Sergio Ramos Vázquez, director general de Trefilados Inoxidables de México y uno de los patrocinadores del paradero, junto con Novaceramic, Knipping S.A de C.V e Inmobiliaria Huamantla, mencionó que la inauguración de este parabús también representa la suma de voluntades diferentes en pro de la sociedad tlaxcalteca, a través de este proyecto para brindar condiciones más dignas y seguras, lo cual significó la realización de una investigación sobre las últimas tecnologías en esta materia “y -dijo- unas de las más interesantes se desarrolla actualmente en Polonia, con un costo muy alto”; sin embargo, se creó una versión 100 por ciento mexicana de alta calidad.

El paradero fue hecho en Tlaxcala y diseñado por Álex Ricardo Flores, y es totalmente autónomo en energía para su operación, por lo que todos sus elementos eléctricos y electrónicos son abastecidos por celdas solares, tiene baterías de litio de alta duración, para dar función 24 horas tanto a la pantalla como a la cámara;

- Advertisement -

también cuenta con una fotocelda solar que permite la operación automática de toda la iluminación y con una zona incluyente, detalló.

Tiene -añadió- un producto innovador producido en el estado, al que se le llama “Estampa” y que son murales impresos de cerámica, en el cual se resaltan las raíces y cultura local. Asimismo, afirmó que este paradero cuenta con un botón de pánico que también será conectado al C5i.

En tanto, la diputada local Aurora Villeda Temoltzin anotó que de esta forma se da respuesta a la demanda de a población de contar con espacios dignos para esperar el transporte público, ya que hay quienes esperan al menos 20 minutos bajo el rayo solar o se enfrentan a la falta de asientos o lugares para sillas de ruedas.

Sin embargo, refirió que en la capital tlaxcalteca también hay 17 paraderos en malas condiciones, cerca de La Ribereña, a los que la iniciativa privada les dará mantenimiento, además de que este sector va a colaborar con la instalación de 100 paraderos inteligentes, junto con el gobierno estatal.

Al inaugurar este parabús en CIX II, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, puso en marcha el botón de pánico, y reconoció la aportación de los diversos sectores en este proyecto.

Destacó que “hoy tenemos mucho que hacer en Tlaxcala, tenemos que seguir trabajando para alcanzar cada día mejores logros. Hoy podemos decir que alcanzamos un máximo histórico en empleo formal por más de 118 mil plazas laborales y la tasa de desocupación más baja de la historia desde 2005”.

Entre 2021 y 2025 se logró que 14 mil 176 tlaxcaltecas dejaran la pobreza laboral “gracias a mejores empleos y mejores salarios, de hecho somos el quinto estado con mayor incremento en las remuneraciones”, recalcó.

También puedes leer: Construirá Federación nueva unidad médica del Issste en Tlaxcala, afirma Batres; ofrece cubrir 100% de abasto de medicamentos en esta semana

Entre otras cosas, la mandataria repasó que se ha fortalecido el mercado interno por más de seis mil 800 nuevos negocios y que 22 países “ya confían en invertir en el estado”.

Luego, Javier Marriquín Calderón precisó que el costo total de este paradero inteligente nuevo es de alrededor de 274 mil pesos más Impuesto al Valor Agregado (IVA), pagado por las empresas y el municipio.