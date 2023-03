Entender la justa indignación

En 2009, se presentó “El brillo del sol se nos perdió ese día. Informe sobre el impacto psicosocial del feminicidio en el caso de Paloma Angélica Escobar Ledezma” y considero retomar este documento tras el desastroso manejo del gobierno del estado en el marco del #8M; es indignante que 4 millones de pesos se hayan erogado para amurallar el Palacio de Gobierno; es vergonzoso mirar el gran despliegue policial y la utilización de una tanqueta que deberían usarse, sí, pero contra las y los delincuentes y no contra una protesta social. ¿Así se enfrentan a tratantes, huachicoleros, narcomenudistas, asesinos y ladrones? Tras esa indignación por ver los vidrios rotos de un palacio y la pintas, ojalá con esa misma consciencia del cuidado de los edificios, se lean las siguientes palabras:

“Culpar a la propia víctima tiene un efecto tranquilizador para la sociedad. Refuerza la idea de invulnerabilidad: «eso no va a pasarme porque no me meto en ciertas cosas o porque no poseo ciertas características». De esta forma, las personas, y la sociedad, elaboran mecanismos de defensa frente a la experiencia brutal del feminicidio. Ojalá todos los individuos estuviéramos exentos de la violencia, ojalá las mujeres fuéramos invulnerables a este fenómeno; sin embargo, no es así, todas somos vulnerables y estamos expuestas. Cerrar los ojos ante el feminicidio no desaparece la violencia que vivimos por el hecho de ser mujeres, sino que, paradójicamente, la profundiza. La invisibilidad del feminicidio privatiza el daño, perpetúa la impunidad y aísla a las víctimas y a sus familiares”.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 revela que la prevalencia de violencia contra las mujeres a lo largo de su vida subió 7.4 puntos, al pasar de 61.2 en 2016 a 68.6. La impunidad alimenta la justa indignación cuando el acosador, el hostigador, el violentador, el violador, el deudor alimentario, el tratante y el feminicida no reciben sanción alguna por sus faltas. La procuración e impartición de justicia es incapaz de transversalizar la perspectiva de género y garantizar los principios propersona y de no repetición; es incapaz de garantizar el derecho a la verdad, pues seguimos sin saber dónde están #KarlaRomero y #DanielaMuñoz, por ejemplo; y la preocupación e indignación son los vidrios y las pintas, así las prioridades de las autoridades.