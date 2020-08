Enfrenta Sesa desabasto de las vacunas BCG y rotavirus; la escasez es en todo el país: González

La Secretaría de Salud (Sesa) reconoció que enfrenta desabasto de vacunas BCG y rotavirus para atender la demanda de la población, sin embargo, la líder estatal del Programa de Vacunación en Tlaxcala, Lucero González Vivanco aclaró que la escasez de los dos biológicos es en todo el país derivado de la falta de producción por parte de los laboratorios que tienen la patente y que se encuentran fuera de México.

Explicó que el desabasto es efecto de la pandemia de Covid-19 en todo el mundo, y en el caso de las vacunas BCG –que protege contra la tuberculosis manila– y la de rotavirus, descartó que ponga en riesgo a menores que deben recibirla, pues aún queda tiempo para su aplicación.

De hecho, adelantó que existe el compromiso de las autoridades federales para enviar las dosis a las entidades en cuanto los laboratorios comiencen la distribución de las vacunas hacia el país, “para la BCG, existe una fecha límite, que es el mes de octubre próximo, para que llegue a Tlaxcala”, apuntó sin especificar la cantidad de dosis que se requieren para el estado.

De acuerdo con información difundida a nivel nacional, Tlaxcala es uno de los 12 estados que este año enfrentan desabasto de vacunas del esquema básico.

Al respecto, González Vivanco aseguró que de los 14 biológicos que forman parte del Esquema Básico de Vacunación, la entidad no tiene la BCG y la de rotavirus, pero “el desabasto es a nivel nacional derivado de la pandemia que ha retrasado contratos, además de que no existe una producción. Todas nuestras vacunas son importadas y requerimos que exista venta de los laboratorios que las están realizando, pero si no lo tienen en existencia no podemos comprar”.

Sin embargo, informó que a nivel federal están haciendo concertaciones a manera de que se cuente con las vacunas rotavirus y BCG, “pero se requiere un procedimiento burocrático además de filtraciones, en el que las autoridades sanitarias verificarán que los biológicos estén dados de alta para que puedan ser aplicadas”.

Comentó que la BCG puede ser suministrada a recién nacidos hasta en un lapso de ocho meses. “Estamos en espera, todos los estados, para que nos puedan otorgar las dosis de este biológico, ya nos dieron noticias de que en cuanto empiecen a surtirlas a nivel nacional, nos llegará a nosotros. Hay una fecha límite para que nos llegue esta vacuna que es el mes de octubre próximo”.

González Vivanco aclaró que de los 14 biológicos que forman parte del Esquema Básico de Vacunación, la Sesa tiene en existencia la mayoría, de ahí que exhortó a padres y madres de familia llevar a sus hijos menores de 5 años a los centros de salud para que reciban su dosis correspondiente.