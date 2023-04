Encuentro Solidario impugnará negativa de registro emitida por ITE

La agrupación Encuentro Solidario Tlaxcala impugnará ante el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) la determinación del pleno del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), que le negó registro como partido político local, al asegurar que el fallo es “de risa y vergüenza”, por las presuntas inconsistencias en el fallo y quehacer de los consejeros electorales.

El ex diputado local y líder de esta agrupación, José Luis Garrido Cruz anunció que impugnarán dicha resolución y calificó como “inventos”, los argumentos esgrimidos por los consejeros electorales por los cuales no habría cumplido con los requisitos establecidos en la ley para constituirse en nueva fuerza política local, los cuales “dan risa y vergüenza”.

“Nosotros impugnaremos ante el Tribunal local porque en nuestro criterio, cumplimos con todos los requerimientos que marca la ley para convertirnos en partido político estatal. Presentaremos todos los argumentos que son necesarios para impugnar y revertir la decisión del instituto, porque al final estos criterios son inventados y estamos en ese trabajo y la próxima semana estaremos presentando nuestra impugnación para así revertir el acuerdo del ITE”.

Garrido Cruz dijo que en la impugnación proporcionará “todos los elementos, con todo el razonamiento, fundado y motivado de nuestra defensa, pues daremos nuestras justificaciones financieras; así como de nuestras asambleas, de nuestros delegados para que el Tribunal, en ese razonamiento y trabajo que ha venido haciendo, nos dé la razón, creemos en el trabajo de ellos (magistrados)”.

Por ello, pidió al presidente del ITE, Emmanuel Ávila González, evaluar el desempeño del personal de este organismo autónomo, tras considerar que su trabajo ha sido deficiente y muestra de ello fueron los criterios que utilizaron para negar el registro a la agrupación Encuentro Solidario Tlaxcala.

“Un llamado al presidente consejero que acaba de entrar al instituto para que ponga atención en el personal y direcciones y si es necesario renovar, que lo haga. Es preocupante que el personal haga estas observaciones y es preocupante para el año 2024… que revise el tema del personal y el acta del acuerdo del dictamen que aprobaron, porque la mayoría de observaciones son infundadas, no fueron notificadas y las observaciones que nos hicieron mes por mes, las subsanamos y nunca se nos habló de las observaciones que ahora nos hacen de conocimiento. El llamado al presidente para que ponga atención a su personal”.

De igual forma, Garrido Cruz calificó de exagerada la multa por 235 mil 91.43 pesos que le impuso el ITE, pues argumentó que “los simpatizantes aportaron de manera voluntaria y los gastos que se hicieron fueron mínimos y nos ponen una multa exageradísima, como si estuviéramos recibiendo el recurso que recibe el ITE. La multa fue exagerada e inventada, porque la organización no recibe recursos públicos y me da risa esas determinación de la institución, pero también es de vergüenza porque no es posible que tengamos una institución que recibe recursos públicos y tenga direcciones que califiquen de esa manera y que inventen motivos para negarnos el registro, lo cual da hasta vergüenza”.