Encuentran dos cuerpos en Santa Cruz Tlaxcala; FGJE inicia investigaciones

Los cuerpos de dos masculinos fueron encontrados la madrugada de este jueves en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala; información extraoficial da cuenta que podrían tratarse de dos varones que la víspera fueron sustraídos de una vivienda ubicada en San Pablo Apetatitlán.

Los cuerpos fueron ubicados al interior de una casa en construcción en Villas de San Miguel II, en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala, ello tras el reporte que realizó un masculino quien ingresó a dicho inmueble, según dijo, a refugiarse del frío.

Hasta ese lugar llegaron policías municipales, así como efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para acordonar y resguardar el sitio.

Al respecto, el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, tras el hallazgo de dos personas del sexo masculino sin vida, quienes “se encuentran en calidad de desconocidas”.

A través de un comunicado, la Fiscalía informó que luego de recibir un reporte a través del Servicio de Emergencias 911, en el que se informaba sobre la presencia de cuerpos al interior de un inmueble abandonado ubicado en San Miguel Contla, elementos de la Policía de Investigación y Peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) se trasladaron al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las indagatorias correspondientes.

La Fiscalía General de Justicia del Estado continuará con las investigaciones a fin de hacer cumplir la ley y esclarecer este hecho, para llevar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables.