Encabeza secretario de Educación trabajos del 3er Congreso NUMET “Encuentros Regionales 2025” en Ixtenco

El secretario de Educación Pública, Homero Meneses Hernández, encabezó los trabajos del Tercer Congreso del Nuevo Modelo Educativo Tlaxcalteca (NUMET) “Encuentros Regionales 2025”, celebrado en la Universidad Intercultural de Tlaxcala (UIT), en el municipio de Ixtenco, con la participación de más de mil docentes, alumnos, académicos y representantes de comunidades originarias.

Durante el encuentro, Meneses Hernández subrayó que el NUMET surgió de una reflexión profunda sobre la identidad, la historia y el territorio tlaxcalteca, en congruencia con la visión del gobierno que encabeza la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

“El NUMET es un modelo vivo, profundamente tlaxcalteca, que expresa el Humanismo Mexicano impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Su consolidación depende del compromiso de maestras, maestros y comunidades educativas”, afirmó.

El titular de la SEPE-USET explicó que este modelo, integrado al Plan Estatal de Desarrollo 2021–2027, busca articular todos los niveles educativos bajo una visión territorial, humanista e incluyente, sustentada en ejes de acción representados como meridianos y paralelos: coordinación con municipios, participación familiar, reflexión docente, eliminación de la violencia, combate a la corrupción, y fomento de la salud y la educación ambiental.

Meneses Hernández llamó a las autoridades municipales, dirigencias sindicales y al magisterio a fortalecer el pacto educativo estatal, y continuar construyendo, desde el diálogo y la comunidad, una educación transformadora con identidad, raíces e historia.

Durante la jornada, los panelistas abordaron temas relacionados con entornos escolares seguros, metodologías activas desde el enfoque STEM, filosofía de la Nueva Escuela Mexicana y el Humanismo Mexicano, además de proyectos con perspectiva de género.

Asimismo, se destacó la participación de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil (FENALIJ), que en su 43ª edición donó cuatro mil libros como parte de un convenio de vinculación con el Fondo de Cultura Económica (FCE).

Con este congreso, la SEPE–USET reafirma su compromiso con una educación pública transformadora, arraigada en los valores de Tlaxcala, y con el fortalecimiento del NUMET como un modelo que une comunidad, conocimiento y territorio.