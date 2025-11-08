Viernes, noviembre 7, 2025
NoticiasEducación

Encabeza secretario de Educación trabajos del 3er Congreso NUMET “Encuentros Regionales 2025” en Ixtenco

La Redacción

El secretario de Educación Pública, Homero Meneses Hernández, encabezó los trabajos del Tercer Congreso del Nuevo Modelo Educativo Tlaxcalteca (NUMET) “Encuentros Regionales 2025”, celebrado en la Universidad Intercultural de Tlaxcala (UIT), en el municipio de Ixtenco, con la participación de más de mil docentes, alumnos, académicos y representantes de comunidades originarias.

- Anuncio -

Durante el encuentro, Meneses Hernández subrayó que el NUMET surgió de una reflexión profunda sobre la identidad, la historia y el territorio tlaxcalteca, en congruencia con la visión del gobierno que encabeza la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

“El NUMET es un modelo vivo, profundamente tlaxcalteca, que expresa el Humanismo Mexicano impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Su consolidación depende del compromiso de maestras, maestros y comunidades educativas”, afirmó.

El titular de la SEPE-USET explicó que este modelo, integrado al Plan Estatal de Desarrollo 2021–2027, busca articular todos los niveles educativos bajo una visión territorial, humanista e incluyente, sustentada en ejes de acción representados como meridianos y paralelos: coordinación con municipios, participación familiar, reflexión docente, eliminación de la violencia, combate a la corrupción, y fomento de la salud y la educación ambiental.

- Advertisement -

Meneses Hernández llamó a las autoridades municipales, dirigencias sindicales y al magisterio a fortalecer el pacto educativo estatal, y continuar construyendo, desde el diálogo y la comunidad, una educación transformadora con identidad, raíces e historia.

Durante la jornada, los panelistas abordaron temas relacionados con entornos escolares seguros, metodologías activas desde el enfoque STEM, filosofía de la Nueva Escuela Mexicana y el Humanismo Mexicano, además de proyectos con perspectiva de género.

Asimismo, se destacó la participación de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil (FENALIJ), que en su 43ª edición donó cuatro mil libros como parte de un convenio de vinculación con el Fondo de Cultura Económica (FCE).

- Advertisement -

Con este congreso, la SEPE–USET reafirma su compromiso con una educación pública transformadora, arraigada en los valores de Tlaxcala, y con el fortalecimiento del NUMET como un modelo que une comunidad, conocimiento y territorio.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Revientan Jhovanni Oliver elección en el Sindicato Burocratas; bloquea y cierra puerta a cientos de votantes

Yadira Llaven Anzures -
Ante la llegada masiva de trabajadores para emitir su voto en la elección del Comité Electoral del Sindicato de Burócratas, el secretario general Jhovani...

Pozo de la colonia Manantiales desata protesta contra OOSAPAT y el ayuntamiento de Tehuacán

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. Vecinos de San Lorenzo Teotipilco se manifiestan en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, donde permiten el paso libre a automovilistas en protesta porque el ayuntamiento...

No se logran acuerdos en primer diálogo entre estudiantes paristas del ITT y autoridades educativas federales

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. Sin acuerdos terminó la primera reunión realizada este día entre representantes del área jurídica del Tecnológico Nacional de México (TecNM) y alumnos en...

Más noticias

Grecia Quiroz pide al gobierno federal voltear a ver a Uruapan y frenar violencia en la región

La Jornada -
Uruapan, Mich. Ante miles de uruapenses que se manifestaron para exigir justicia y reclamar las omisiones gubernamentales en el asesinato del alcalde, Carlos Manzo,...

Falsos, argumentos de Lima contra la Presidenta: SRE

La Jornada -
México. Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 9 El gobierno de México subrayó que son “falsas” las motivaciones que llevaron al Congreso de Perú...

Multitudinaria marcha en Uruapan en exigencia de justicia por el asesinato de Carlos Manzo

La Jornada -
Uruapan, Mich. Miles de uruapenses salieron esta mañana para exigir justicia por el asesinato del alcalde Carlos Manzo. Ha transcurrido casi una semana y...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025